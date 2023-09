Axocom: Třetina uživatelů streamovacích služeb uvažuje o jejich zrušení

Praha - Až 35 procent ze zhruba 2,5 milionu Čechů, kteří využívají streamovací video služby, uvažuje o jejich zrušení kvůli zdražování nebo omezení sdílení hesel. Vyplývá to ze srpnového průzkumu distribuční společnosti Axocom.

Zhruba 60 procent českých uživatelů streamovacích platforem sdílí své účty s přáteli a kolegy z práce. "Češi jako obvykle řeší cenu na prvním místě. Právě sdílení hesel mezi přáteli je jedna z věcí, jak ušetřit. Pokud by o tuto možnost přišli, významně by to změnilo jejich televizní návyky. Případně i to, u které společnosti by si předplatné zařídili," řekla ČTK ředitelka Axocomu Erika Luzsicza.

Vedle lidí, kteří zvažují zrušení služby, je podle průzkumu dalších 27 procent respondentů připravených přejít ke konkurenci, zejména pokud nabídne zajímavější podmínky. Zbývající uživatelé nevidí ke změnám důvod, buď podmínky akceptují, jaké jsou, nebo pro ně cena není podstatná.

Dalším faktorem, který bude odhlašování z platforem podporovat, je podle autorů průzkumu to, že diváci jsou schopni zhlédnout celé seriály v poměrně krátkém času. Okolo 62 procent dotázaných uvedlo, že celou jednu řadu seriálu stihne zhlédnout za několik dní. Dalších pět procent nemá problém s takzvaným binge watching, tedy s tím, že si pustí seriál najednou za jediný den nebo večer. Zbylých 33 procent respondentů dává přednost sledování jednoho dílu týdně, tak jak to například dělají v tuzemsku klasické televizní stanice.

"K rušení účtů případně ke střídání předplatných u různých platforem bude docházet stále častěji. Nahrává tomu hned několik faktorů. Posledních několik let všechny platformy investovaly do obrovského množství nových pořadů a diváci jsou jimi doslova zahlceni. Pokud se nabaží jedné platformy, nebudou mít problém přejít na jinou," řekla Luzsicza. "Navíc letošní léto ukázalo, že kina zdaleka nejsou venku ze hry a diváci jsou za ně opět ochotni utrácet. Opět to vytváří tlak na peněženku a zejména širší možnost výběru, na co a kde se budou chtít dívat," dodala.

Mezi nejoblíbenější streamovací služby v Česku patří Netflix, druhé a třetí místo žebříčku obsadily HBO Max a Voyo. Následuje Disney+.