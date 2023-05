Aviatická pouť v Pardubicích představuje desítky typů letadel

Pardubice - Aviatická pouť v Pardubicích, která se koná dnes a také v neděli, představuje průřez historií letectví. Diváci uvidí desítky letounů z počátků aviatiky i moderní stíhačky, řekl ČTK předseda Sdružení Aviatické pouti Ladislav Minařík. Letos jde o 31. ročník. Lidé mohli vidět lety historických dvouplošníků i moderních akrobatických speciálů nebo akrobatické výkony vrtulníku. Na akci dorazily tisíce lidí.

Fotogalerie

"Představujeme letouny, s kterými se na začátku aviatiky začínalo, až po současné stroje. Letos tady máme dva blérioty. K vidění jsou gripeny. Jsem rád, že se nám ve větším počtu vrátila armáda. Jako bývalý voják mám raději proudová letadla, na kterých jsem létal," řekl Minařík.

Předchozí roky akci moc nepřály, a tak je organizátor rád, že letos je pěkné počasí. "Loni nám pršelo v sobotu i v neděli, museli jsme program přerušovat, schovat letadla do hangárů, předtím byla pouť kvůli covidu bez diváků, jen v televizním přenosu, a rok předtím byla kvůli pandemii zrušená. Letos je to po dlouhé době první pouť, kdy jsme ji mohli včas připravovat," řekl Minařík.

Podle Minaříka by si měli přijít na své všichni, početná bývá například skupina tzv. spotterů, kteří s fotoaparáty přijíždějí na letové ukázky. Lidé si mohou zaplatit vyhlídkový let, s dětmi zajít na dětský den, prohlédnout pozemní techniku, moderní auta. "Je to pouť pro všechny, každý si vybere," řekl Minařík.

Letový program je pro oba dva dny stejný, trvá každý den přes pět hodin. V Pardubicích například vystupuje polský pilot Lukasz Czepiela s lehkým sportovním letadlem Carbon Cup. Pilot je označovaný za hvězdu letošního ročníku. Letos upoutal pozornost, když s letounem dosedl na přistávací plochu určenou pro vrtulníky na dubajském mrakodrapu.

Zajímavostí akce je závod vozu Ferrari 458 Italia s letadlem. Pilot Petr Kopstein s Ferrrari už závodil, ale za jiných podmínek a s jiným letadlem. Letoun Edge 540 soutěží se závodním vozem poprvé. "Je to takové zpestření pro diváky. Pak mám hned airshow. Letadlo ukážu ve všech jeho polohách, pomalé, vysoké rychlosti, různé rotace, aby dělalo kotrmelce, přemety, taková show pro lidi," řekl Kopstein.

V Pardubicích se také o víkendu představuje rakouský tým pilotů s formací tří letadel. V letové ukázce diváci uvidí dvoumotorový bombardovací letoun North American B-25 Mitchell, stíhací letoun F4U Corsair a jednomístný stíhací letadlo Lockheed P-38 Lightning.

"Je velmi hezké ukazovat letadla veřejnosti. Akrobatické létání je určitý druh svobody, jako tanec ve vzduchu," řekl pilot Ludwig Reiter z The Flying Bulls. Poprvé letěl se svým otcem v sedmi letech, později si vytvořil seznam svých leteckých snů, které by si chtěl splnit. Létání s Flying Bulls mezi tyto sny patřilo.