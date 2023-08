Autosalon Mnichov: Co tam bude k vidění?

Automobilky, které se účastní letošní výstavy IAA Mobility, která se uskuteční od 5. do 8. září v Mnichově, zatím tají své chystané premiéry. Nicméně, do médií postupně prosakují neoficiální informace o tom, co tam vlastně bude k vidění.

Největší zastoupení samozřejmě budou mít domácí německé značky. Například Audi by mělo odtajnit podobu a technické informace o elektromobilu Q6 e-tron. V tomto případě půjde o auto připravené pro sériovou výrobu. Na druhou stranu, třeba BMW hodlá odbornou i laickou veřejnost zaujmout koncepčním vozem Vision Neue Klasse. Tento vůz se v roce 2025 stane předobrazem plně elektrického ekvivalentu současného BMW 3.

Nepochybně velký zájem bude o stánek čínské automobilky BYD. Ta by měla vystavit evropské verze svých modelů Dolphin a Seal.

Španělská značka Cupra vlastněná Seatem převede do trojrozměrného koncepčního vozu zatím digitální studii sportovního elektromobilu Dark Rebel.

Mercedes-Benz také soustředí své aktivity směrem k zákazníkům kupujícím menší modely. Novinka by měla konkurovat právě připravovanému BMW Neue Klasse.

Velký otazník visí nad exponáty značky Porsche. Ta připravuje velkou expozici, v níž zřejmě bude mít dominantní místo futuristický koncept elektrického supersportu.

Jedním z mála skutečně sériových aut se stane MPV Renault Scénic. Na rozdíl od dosud prodávaných vozů s tímto jménem půjde o čistý elektromobil.

Stánek bude mít také Tesla. Možná zde uvidíme nový malý model Tesla Model 2, ale pravděpodobnější je spíše premiéra sedanu Model 3.

A Volkswagen? Ten s největší pravděpodobností představí sportovní verzi sedanu ID.7. Auto s dvěma motory bude disponovat výkonem 400 koní. Návštěvníci také zřejmě budou moci vidět novou generaci Passatu Variant.

