Autorský svaz dostal pokutu 20 milionů za poplatky za prázdné pokoje hotelů

Brno - Autorský svaz Intergram, který spravuje autorská práva umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, musí zaplatit pokutu 20,8 milionu korun, kterou mu uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za účtování poplatků hotelům za prázdné pokoje. Sankci potvrdil svým rozhodnutím předseda ÚOHS Petr Mlsna, který zamítl podaný rozklad. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.

Rozhodnutí úřadu je pravomocné. Svaz se může bránit podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně, její podání ale neodkládá povinnost pokutu zaplatit.

Antimonopolní úřad potrestal Intergram za to, že od roku 2009 do roku 2014 vyžadoval po hotelech a dalších poskytovatelích ubytování platby za přijímače na pokojích, aniž by bral zřetel na to, zda byl pokoj obsazený nebo prázdný.