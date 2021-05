Autoři výstavy Praha dekadentní nabízejí návštěvníkům abecedu neřestí

Praha - Galerie Tančící dům dnes zahájila výstavu Praha dekadentní, která představuje historii zakázaného erotického průmyslu v Československu. Expozice, kterou tvůrci považují za svoji nejkontroverznější, zavede návštěvníky do veřejných domů první republiky, ukáže akty první poloviny 20. století v kontrastu se zakázanou československou pornografií 70. a 80. let. Nechybí ani první erotické pomůcky vyráběné v Československu nebo expozice života sexuálních menšin od Rakouska-Uherska až po sametovou revoluci. Součástí je i expozice dobového dámského spodního prádla. Výstava potrvá do 31. března příštího roku.

Vstup na výstavu je povolen pouze návštěvníkům starším 18 let. "Novou výstavou otevíráme třináctou komnatu každého z nás. Podařilo se nám spojit dohromady několik témat i různých časových období, které propojuje dekadence a erotický života v Praze ve 20. století. Kultura okolo intimního života lidí v hlavním městě určitě stojí za připomenutí. Počítáme s tím, že to na některé návštěvníky bude příliš odvážné, ale věříme, že ostatní tuto otevřenost naopak ocení," sdělil novinářům ředitel galerie Robert Vůjtek.

Otevření výstavy se zúčastnily také herečky Jitka Asterová a Dagmar Patrasová, které se objevily v minulosti v několika odhalených scénách v tuzemských filmech. "Nikdy jsem toho nelitovala, svého času odhalení fungovalo jako vstupenka do světa filmu," podotkla Asterová, která například hrál ve snímku Krvavý román režiséra Jaroslava Brabce.

Expozice je uspořádaná podle abecedy, každému písmenu odpovídá jedno téma. Výsledkem je tak 30 nejožehavějších témat z historie erotického života v hlavním městě, představené jak interaktivní formou, tak dobovými originály a fotografiemi, které mohou návštěvníci prozkoumat v přízemí a dvou suterénech galerie.

Například pod písmenem A jsou unikátní dobové fotografie nahých prostitutek v nevěstincích první republiky. Pod písmenem G návštěvníci zjistí, která první dáma se rekrutovala z řad lehkých dívek. Písmeno J představí kolekci erotických plakátů z Jablonexu z 80. let. Pod písmenem K jsou ukryté první vibrátory vyráběné v socialistickém Československu. které byly maskovány za nejrůznější masážní přístroje skrývané v diskrétních kufřících. Písmeno N patří historii nudismu v Čechách, Q návštěvníky zavede do života sexuálních menšin v Praze a písmeno X je sondou do zakázané tvrdé pornografie 70. a 80. let a její proměny s příchodem digitálních médií. Na závěr Ž poodhalí dekadentní zákoutí městské části Žižkov.