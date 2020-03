Autoři knih čtou na youtube ze svých děl

Praha - Čtenáři a autoři knih se ode dneška mohou setkat na youtube, kde každý den jeden spisovatel přečte ukázku ze svého díla. První bude číst ze své nové knihy Rozpojené státy Martin Řezníček. V dalších dnech to budou Pavla Horáková, Jakub Szántó, Lenka Horňáková-Civade, Miloš Urban, Michael Žantovský, Emil Hakl a další. ČTK o tom za vydavatelství Argo informovala Radka Potměšilová.

Novinář Řezníček, který setkání ve virtuálním prostoru zahájí, pět let působil jako zahraniční zpravodaj ČT v USA. Své zkušenosti popisuje v publikaci Rozpojené státy. "Ta kniha si možná dala takovou nesmělou ambici podívat se na některé historické kořeny toho, proč jsou na tom Spojené státy tak, jak na tom jsou se svou rozděleností. Týká se to okolností vzniku Spojených států, občanské války, následné segregace, vztahu nejen ke zbraním, ale také ke vzdělání, k rasismu a tak dále," řekl ČTK. "To, co se tam děje dnes, je jenom důsledkem těchto věcí. Moje kniha ale není prvoplánovou kritikou kohokoliv," dodal.

K iniciativě Arga na youtube se připojují nakladatelství Academia, Host, Torst, Fra, Novela Bohemica a další.

Nakladatelé, distributoři a provozovatelé knihkupeckých sítí tento týden v otevřeném dopise požádali premiéra Andreje Babiše (ANO) o finanční pomoc při záchraně českého knižního trhu. Rozhodnutí vlády o uzavření většiny obchodů včetně knihkupectví je podle nich pro český knižní trh fatální. Společnost Albatros Media v samostatném prohlášení apeluje na to, aby knihkupectví byla otevřena hned poté, co se rozhodne o uvolňování dosavadních opatření. O podporu čtenářů žádají také nezávislá a malá nakladatelství.

Nakladatelství chtějí připomenout, že e-shopy nakladatelů stále pracují a je možné si knihy pořídit tímto způsobem. Zavřená knihkupectví přinášejí velké ztráty knihkupcům, distributorům i nakladatelům. Obchodní ředitel distribuční společnosti Kosmas Ctirad Fuchs ČTK řekl, že jen ztráty maloobchodní sítě společnosti jsou už nyní řádech milionů korun. Dvě desítky malých nakladatelů sdružených do platformy Knihex požádaly čtenáře, aby si v době, kdy se distributoři dostávají do finančních potíží, objednávali knihy přímo od nakladatelů.