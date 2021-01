Autor Fotografie roku z ČTK vystavuje snímky z pandemie

Praha - Vítěz loňského ročníku soutěže tuzemských fotožurnalistů Czech Press Photo a reportér České tiskové kanceláře Roman Vondrouš má ode dneška výstavu v galerii Czech Photo Centre. V sídle pořadatele soutěže ji dnes zahájila on-line vernisáž, pro návštěvníky se případně otevře po rozvolnění opatření proti šíření koronaviru. Vondrouš při vernisáži vysílané na sociálních sítích představil podrobně některé snímky, na kterých jsou obyčejní lidé procházející městem, divadelníci, kteří vystupovali v ulicích, nebo zdravotníci zakuklení v hermeticky uzavřených oblecích se štíty na obličeji.

Fotogalerie

Uvedl, že koronavirus byl po dlouhé době jedno globální téma, které fotografové zpracovávají. Rozdělili se, někteří jako on vycházeli spíše do ulic, jiní zachycovali situaci v covidáriích. Řekl, že tito kolegové mají jeho velký obdiv, sám by prý na takové chvíle a obrazy neměl sílu; má raději fotografie s alespoň jistým náznakem optimismu.

Výstava se jmenuje Fragmenty metropole a ukazuje především Vondroušovy snímky Prahy a jejích obyvatel postižených opatřeními proti pandemii. Navazuje na stejnojmenný soubor, za který autor v roce 2010 v soutěži Czech Press Photo získal stipendium pražského primátora.

"V březnu 2020 pandemie koronaviru dorazila do České republiky a vláda přistoupila k vyhlášení nouzového stavu. Ulice většiny měst se vyprázdnily, a to byla příležitost pro fotografy k zachycení záběrů všeobecně tíživé atmosféry. Ani na okamžik jsem neváhal a vyrazil do pražských ulic zachycovat tuto historickou událost," říká k fotografiím Vondrouš.

Nejdříve fotografoval hlavně vylidněné centrum města, později ale navázal na zmíněný oceněný cyklus, který vznikal především na pražských sídlištích. "Od začátku pandemie jsem doslova každodenně zaznamenával tuto nezvyklou dobu. Nejvděčnější náměty jsem samozřejmě nacházel na tradičních místech v Praze. Karlův most, Hradčanské náměstí a vlastně celá stará Praha jsou pro fotografy takříkajíc ikonickými místy. Nezapomínal jsem však ani na okrajové části města, protože situace s koronavirem se v jindy životem tepající metropoli zásadním způsobem promítla i zde," popsal vznik souboru.

Druhá část výstavy ukazuje portréty cestujících ve vagonech metra ve stanici Vyšehrad. Fotograf využil paprsky zapadajícího slunce, které v podvečer na několik málo okamžiků proudí do vestibulu stanice. "Z upřených pohledů pasažérů mnohdy až mrazilo, jako by si vozili jakési vlastní životní příběhy. Často jsem si pokládal otázku - o čem každý z nich v ten moment asi přemýšlí, jak každého z nich tato těžká doba asi zasáhla?" dodal k druhému souboru.

Roman Vondrouš se narodil v roce 1975 v Pardubicích, vystudoval Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Pracuje jako fotoreportér České tiskové kanceláře. Je laureátem první ceny v soutěži World Press Photo 2013 v kategorii Sport a několikanásobným držitelem ocenění v soutěži Czech Press Photo včetně titulu Fotografie roku.