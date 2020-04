Automobilka Hyundai v Nošovicích v úterý obnoví výrobu

Nošovice (Frýdecko-Místecko) - Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku v úterý 14. dubna po třítýdenní odstávce obnoví výrobu. ČTK to dnes potvrdil mluvčí automobilky Pavel Barvík. Řekl, že zpočátku se bude vyrábět na dvě směny namísto obvyklých tří.

Výroba v Nošovicích byla kvůli pandemii nového typu koronaviru přerušena v sobotu 21. března a znovu se rozjede po velikonočních svátcích v úterý v 06:00. Hyundai výrobu obnoví jako první velký producent osobních vozů v Česku. Mladoboleslavská Škoda Auto, kde se výroba zastavila 18. března, ve středu oznámila, že odstávku potřetí prodlouží, zatím do 27. dubna. Kolínská Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA), která výrobu přerušila ve stejný den jako Škoda, má v plánu produkci znovu rozjet 17. dubna.

"Z důvodu hladkého náběhu výroby začneme dvousměnným provozem se střídáním ranní a odpolední směny. Zaměstnanci, na které v jednotlivých týdnech vyjde noční směna, obdrží náhradu mzdy ve výši 70 procent průměrného výdělku," uvedl mluvčí automobilky Hyundai.

S rozjezdem samotné automobilky obnoví výrobu i její subdodavatelé. "Při rozjezdu výroby jde o dokonalé sladění a naplánování činností našich zaměstnanců a dodavatelů. Celkově se v Moravskoslezském kraji jedná o zhruba 12.000 lidí. Z toho je 3300 našich zaměstnanců a 8700 zaměstnanců pracujících pro naše přímé dodavatele v regionu," uvedl Barvík. Většina zaměstnanců automobilky pochází z regionu. Firma má v celé Evropě desítky dodavatelů, další jsou pak z Jižní Koreje.

V dodavatelském řetězci se většinou nevyrábí na sklad, ale "just in time", tedy plynule v určeném čase podle požadavků zákazníka. Barvík řekl, že nyní se automobilka mimořádně díly částečné předzásobí. "Normálně to v systému just in time neděláme. Nyní je ale toto opatření v souvislosti s aktuální situací na hranicích pro naši jistotu nezbytné," řekl Barvík.

Mluvčí zdůraznil, že obnovení výroby budou provázet důkladná bezpečnostní opatření chránící zdraví zaměstnanců. "Jako příklad lze uvést, že je areál závodu samozřejmě celý dezinfikován, což je činnost, která se bude opakovat několikrát denně. Všude, kde to lze, také omezíme setkávání zaměstnanců a budeme dbát na rozestupy," řekl Barvík.

Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Automobilka tam vyrábí typy Hyundai Tucson, několik verzí modelu Hyundai i30 a od března i první vůz na elektrický pohon Kona Electric. Slezská továrna produkuje 1500 aut denně, loni vyrobila 309.500 vozů.