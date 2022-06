Automatická valorizace státních zdravotních plateb má být od roku 2024

Praha - Valorizační mechanismus plateb za státní pojištěnce do veřejného zdravotního pojištění má být zaveden od roku 2024. Příští rok by měl stát hradit 1900 Kč za pojištěnce a měsíc, řekl dnes poslancům ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Jde o částku, z níž se bude při automatické valorizaci v dalším roce vycházet. Podle poslanců opozičního hnutí ANO by měla být vyšší.

Valorizační mechanismus by se měl dostat jako koaliční úprava do předlohy o snížení zdravotních plateb za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané ve druhé polovině letošního roku. Změny budí spory a vyvolaly opoziční obstrukce. Sněmovna předlohy dnes projednává ve druhém čtení, které je určené zejména pro podávání pozměňovacích návrhů.

Valorizační mechanismus bude podle Stanjury stejný jako u důchodů. "Systém je vyzkoušený, funguje a funguje dobře i v okamžiku, kdy je vysoká inflace jako v letošním roce," řekl ministr.

K částce navrhované na příští rok Stanjura poznamenal, že spodní hranice představená zdravotními pojišťovnami činí 1850 korun. Vláda tedy navrhuje částku o 50 korun vyšší. Předpoklady podle ministra uvádějí, že v roce 2024 by pak stát dával 1982 za pojištěnce a měsíc a o rok později 2022 korun. "Přinese to kýženou stabilitu," zdůraznil ministr. Poslanec ANO Jiří Mašek řekl, že hnutí chce, aby valorizace vycházela z letošní částky, která teď činí 1967 korun měsíčně.

Vládní předloha předpokládá, že po lednovém zvýšení se platby státu do zdravotnictví mají od poloviny roku snížit tak, aby stát za celý letošek odvedl do veřejného zdravotního pojištění za každého svého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni. Protože se novela nestihne přijmout včas, koaliční pozměňovací návrh podle Stanjury předpokládá, že bude účinná od srpna a částka klesne na 1487 Kč měsíc. Původní předloha počítá s odvody 1567 korun měsíčně od července.

Opoziční poslanci navrhované snížení plateb opět kritizují. "Neobětujte kvalitu zdravotní péče v České republice," nabádala předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Pětikoalice podle ní chystá zdecimování finančního zázemí zdravotních pojišťoven. Podle Julia Špičáka (ANO) je vládou navrhovaný krok krajně nezodpovědný a automatická valorizace je ve finále nedostatečná. Lídr SPD Tomio Okamura prohlásil, že kabinet tuneluje peníze z veřejného zdravotního pojištění a hrozí omezení dostupnosti zdravotní péče. "Ambicí každé vlády by mělo být to, aby se životy občanů zlepšovaly," řekl.

Stanjura se proti opoziční kritice ohradil. Systém veřejného zdravotního pojištění je podle něho zatím v přebytku šest miliard korun. Na konci května bylo na účtech zdravotních pojišťoven podle něho více než 58 miliard korun a výsledek hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění za prvních pět měsíců je plus šest miliard korun. "Obavy z toho, jak se sníží kvalita a dostupnost zdravotní péče, byly liché," zdůraznil.

Poslanci budou moci o pojistném a zrušení EET jednat i přes půlnoc

Dnešní mimořádná schůze Sněmovny k návrhu na zrušení elektronické evidence tržeb a snížení plateb za pojištěnce státu se bude moci v případě potřeby protáhnout až do pátečního rána. Možnost jednání a hlasování i přes půlnoc schválili poslanci na návrh předsedy poslaneckého klubu koaliční KDU-ČSL Marka Výborného. Výborný tento návrh zdůvodnil tím, že projednávané zákony jsou tak důležité, že by mělo být společnou odpovědností Sněmovny je oba projednat.

Koaliční představitelé už dnes před schůzí uvedli, že počítají s opozičními obstrukcemi. Podle předsedy sněmovního klubu TOP 09 Jana Jakoba je koalice připravena jednat přes noc. Sněmovní jednání o obou vládních předlohách už obstrukce opozičních ANO a SPD provázely.

Poslanci dnes nejprve hladce a bez debat schválili program mimořádné schůze, takže se může uskutečnit. V okamžiku hlasování bylo přítomno 127 poslanců, 41 poslanců se podle hlasovací sjetiny omluvilo. Není přítomen například premiér Petr Fiala (ODS), který se účastní summitu EU v Bruselu. Z pracovních důvodů se na celý den omluvil předseda ANO Andrej Babiš.