Automatická valorizace plateb za státní pojištěnce by mohla být od příštího roku

Praha - Automatická valorizace plateb státu za děti, seniory a nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění by mohla fungovat už od příštího roku. Ministerstvo zdravotnictví chce zákon během několika týdnů poslat do připomínkového řízení. ČTK to po jednání se zástupci lékařských a zdravotnických odborů řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Odbory kritizují, že vláda pro letošek zmrazila platbu za státní pojištěnce na loňské úrovni.

Válek je přesvědčen, že zákon o automatické valorizaci plateb letos projde celým legislativním schvalováním. Na dotaz, zda se to stihne, řekl: "Musí se to stihnout od příštího roku, protože v tom zákoně, který včera (ve středu) schválila vláda, se bavíme jen o úhradách za státní pojištěnce v tomto roce."

Minulá vláda Andreje Babiše (ANO) původně odsouhlasila navýšení úhrad od ledna o 200 korun na 1967 korun za měsíc. Podle platného nařízení stát od ledna odvádí do systému veřejného zdravotního pojištění tyto navýšené částky. Nynější kabinet ale ve středu schválil zákon, podle kterého se od 1. července odváděná částka sníží na 1567 korun tak, aby průměr za celý rok dosahoval loňské úrovně. Zmrazením plateb kabinet ušetří asi 14 miliard korun. Podle Válka nedojde k omezení zdravotní péče, protože platby pojišťoven se řídí vydanou úhradovou vyhláškou, opatření ale sníží rezervy pojišťoven.

Odbory zmrazení plateb kritizovaly. Rozhodnutí vlády je podle nich neracionální a bude mít dopady do ekonomické stability systému veřejného zdravotního pojištění. Předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel po dnešním jednání s Válkem ČTK řekl, že optimismus Válka nesdílí. Zdravotní pojišťovny už podle něj reagují tím, že v dohodovacím řízení o úhradách pro příští rok nenabízejí žádné navýšení. Engel se obává, že nebudou hradit poskytovatelům výkony navíc, pokud se budou snažit dohnat péči odloženou kvůli epidemii covidu. Svaz zdravotních pojišťoven ČR, který poskytuje služby pro 4,7 milionu pojištěnců, už avizoval, že pokud se platby za státní pojištěnce příští rok nenavýší, bude nezbytné snížit úhrady poskytovatelům zdravotní péče.

Válek i Engel potvrdili, že ministerstvo připravuje vydání kompenzační vyhlášky, která by řešila kompenzace za poslední čtvrtletí loňského roku. Její parametry se teprve připravují.

Ministr doplnil, že chce jednat s pojišťovnami o snížení maximálních úhrad za léky. Při ministerstvu nyní funguje komise, která mimo jiné zjišťuje, jaké jsou nákupní ceny léků v jednotlivých zdravotnických zařízeních. "Abychom mohli pomoci pojišťovnám v tlaku na snížení těch maximálních úhrad," dodal.

Předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitníková uvedla, že další témata s ministrem nestihli probrat kvůli tomu, že Válek musel odejít na bezpečnostní radu státu. Tu premiér Petr Fiala (ODS) mimořádně svolal kvůli ruské invazi na Ukrajinu.