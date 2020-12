Auto převážející kapry skončilo u Zlína v potoce

Nákladní vůz převážející kapry havaroval 22. prosince 2020 v Bohuslavicích u Zlína, sjel do potoka. Tři lidé utrpěli při nehodě zranění. Kapry přemístili hasiči z koryta potoka do napuštěných kádí.

Bohuslavice u Zlína (Zlínsko) - Nákladní vůz převážející kapry havaroval v Bohuslavicích u Zlína, sjel do potoka. Tři lidé utrpěli při nehodě zranění. Kapry přemístili hasiči z koryta potoka do napuštěných kádí. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí hasičů Pavel Řezníček.

Dvě cisterny hasičů vyjížděly k nehodě krátce po 09:30. "Nákladní automobil Avia převážející kádě s kapry havaroval mimo komunikaci do místního potoka. V době příjezdu hasičů byly dvě zraněné osoby mimo vozidlo a jednu osobu bylo nutné z kabiny vyprostit. Všechny si do své péče převzali zdravotníci," uvedl mluvčí.

Velitel zásahu k havárii povolal také technický automobil ze Zlína a vyprošťovací automobil ze stanice Otrokovice. "Převážené kapry z koryta potoka hasiči přemístili do napuštěných kádí a únik provozních kapalin byl zachycen pomocí norných stěn a sorpčních hadů," uvedl Řezníček. Po zadokumentování nehody policií bude podle něj vůz vytažen zpět na vozovku.