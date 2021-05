Auta s pořizovací cenou do 3000 Kč se vydala na cestu kolem republiky

Šest aut s pořizovací cenou do 3000 korun se vydalo 15. května 2021 z pražské Hostivaře na cestu kolem hranic celé České republiky. Během osmi dní je čeká cesta dlouhá 2211 kilometrů, cíl cesty je opět v Praze.

Praha - Šest aut s pořizovací cenou do 3000 korun se dnes v pravé poledne vydalo z pražské Hostivaře na cestu kolem hranic celé České republiky. Během osmi dní je čeká cesta dlouhá 2211 kilometrů, cíl cesty je opět v Praze. Letos musí účastníci Expedition Scrab dodržovat protiepidemická opatření. Start byl kvůli pandemii posunut právě na dnešek, původně se mělo startovat na konci února, řekli dnes ČTK pořadatelé akce Janis Chadzopulos a Libor Kalina.

Osmého ročníku recesistické akce se účastní deset lidí, jedna posádka kvůli koronaviru odpadla. Všichni účastníci museli před odjezdem projít testováním na koronavirus. Pořadatelé s sebou vezou dezinfekci, roušky i respirátory. K zajištění rozestupů budou sloužit kartony i provázky. "Budeme dodržovat to, co by se mělo, nestýkáme se s jinými lidmi, museli jsme zrušit třeba i promo zastávky ve městech," řekl Chadzopulos.

V dnešní první etapě dojedou auta až do Znojma, čeká je tak cesta dlouhá zhruba 250 kilometrů. Na opravy svých aut mají jednotlivé posádky maximálně 1000 korun. Pokud by oprava tuto částku měla přesáhnout, posádka končí. Členové posádky si pak mohou v případě zájmu přesednout do jiného auta a cestu dokončit s ostatními účastníky.

Expedition Scrab symbolicky odstartovala i v den původně plánovaného startu, tedy 27. února. Kvůli platným vládním opatřením ale nebylo možné cestovat mezi okresy. "Jeli jsme tedy na chatu, kde jsme je protáhli bahnem, proběhlo záškodnictví a podobně," řekl Chadzopulos. I tehdy museli být všichni členové výpravy testováni, i když šlo jen o víkendovou akci.

Běžně cestu autům komplikují ledem pokryté nebo zasněžené silnice, nyní v květnu ale již budou cesty průjezdné. Pořadatelé tak očekávají, že cesta bude rychlejší a mnohem snazší. "Budeme tak mít více zábavy a vyžití pro posádky," uvedl Kalina. Pořadatelé zajistili pro účastníky pronájmy ubytovacích objektů, dvakrát budou během následujícího týdne spát účastníci v autech.

Zájemci mohou dění na expedici sledovat na facebooku, kde najdou denní reporty i živé vstupy.