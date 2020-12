Australský jachtař po pádu do moře vysílal SOS z majáku

Canberra - Australský jachtař David Simpson má za sebou mimořádně dramatickou plavbu v Tichém Oceánu. Nejprve spadl z lodi do vody, načež sledoval, jak mu plavidlo odplouvá i s jeho stafordšírským bulteriérem na palubě. Doplaval pak ke zhruba dva kilometry vzdálenému majáku, na který se mu povedlo vylézt. Po několika hodinách ho zachránili.

Čtyřiašedesátiletý jachtař spadl do vody v úterý u pobřeží státu Queensland poté, co do boku jeho lodi udeřila silná vlna. "Snažil jsem se zajistit člun, jenž se trochu uvolnil, a utrhlo se lano, které ho drželo," popsal australské televizi 9NEWS. Záchranný člun do něj narazil a on skončil ve vodě.

Zatímco jachta i se psem pokračovala v plavbě, Simpson doplaval k malému nehlídanému majáku, jenž se tyčil přímo z vody. Tam prý čekal na další vlnu, díky které pak dosáhl na první příčku žebříku připevněného ke konstrukci. Z něj se pak pokoušel přivolat pomoc. Dokonce si prý sundal i kraťasy, kterými mával. "Možná proto nikdo nezastavil, protože jsem byl nahý," popsal později.

Jeho třináctimetrová jachta mezitím doplula k pobřeží, kde uvázla na mělčině. Jiný námořník si všiml, že stále běží její motor a na palubě je pouze pes. Zburcoval proto úřady a ty začaly po trosečníkovi pátrat. Použily k tomu i záznam o posledním hovoru z jeho mobilního telefonu, jenž zůstal na jachtě, aby zúžily oblast, kde se mohl nacházet. Záchranáři ho objevili kolem sedmé hodiny večer, asi tři hodiny po nalezení jachty.

Simpson se podle serveru The Guardian snažil na sebe upoutat pozornost i s pomocí světla na majáku. Zakrýval ho rukama a pokoušel se tak vysílat signál SOS na plavidla plující kolem. Všimla si ho jedna z nákladních lodí. "To nám nakonec ukázalo, kde byl, což je fantastické. Bylo to díky dobrému pozorování té lodi, která nás pak upozornila, kde je," popsal Mark Muddiman z místní námořní policie.

"Byla to pěkně dramatická záchrana. Byl samozřejmě šťastný, když nás uviděl a zachránili jsme ho. Nechtěl na jednom z těch majáků strávit noc. Byl přešťastný, ale zároveň naštvaný, že jeho loď je pořád na pláži," podotkl Muddiman, podle nějž měl jachtař obrovské štěstí, protože ne všechny záchranné akce končí takto dobře.