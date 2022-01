Australské úřady nařídily Djokovičovi opustit zemi

Melbourne - Australské úřady odepřely Novaku Djokovičovi vstup do země a podle informací listu The Age musí ještě dnes odcestovat. Srbský tenista, který po příletu do Melbourne uvízl na letišti Tullamarine, nepředložil dostatečné důkazy pro udělení výjimky z očkování proti covidu-19.

Djokovič se dostal do problémů kvůli špatnému typu víza, které mu nyní bylo zrušeno. Srbský hráč chtěl do Austrálie vstoupit na základě dokumentu, který neumožňuje zdravotní výjimku z očkování proti koronaviru. Právní zástupci světové jedničky se ještě snaží rozhodnutí zvrátit.

Srbský tenista přiletěl na Australian Open bojovat o rekordní 21. grandslamový titul právě díky výjimce, kterou za dosud nevyjasněných okolností obdržel. Imigračním úředníkům musel předložit dokumenty dokazující oprávněnost lékařské výjimky. Spekuluje se, že ji získal díky prodělání covidu-19 v posledních šesti měsících. Hráč ale podrobnosti nezveřejnil a nikdo jiný to udělat nemůže.