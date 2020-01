Austrálie a Rusko jsou bez prohry ve čtvrtfinále ATP Cupu

Sydney - Tenisté Ruska a domácí Austrálie vyhráli na ATP Cupu i své třetí zápasy v základní skupině a postoupili do čtvrtfinále bez porážky. Mezi nejlepšími osmi je po dnešku i Británie, které pomohla výhra Belgie nad dosud suverénním Bulharskem.

Australané měli jistý postup již po druhém duelu a ve skupině F v Brisbane si udrželi neporazitelnost díky vítězství 3:0 nad Řeckem. Po úvodní výhře Johna Millmana nad 486. hráčem světa Michailem Pervolarakisem rozhodl duel už po dvouhrách Nick Kyrgios, jenž nahradil zraněnou týmovou jedničku Alexe de Minaura.

Kyrgios v utkání proti řecké hvězdě předvedl obvyklý repertoár es, úderů mezi nohama či podání spodem a loňského vítěze Turnaje mistrů porazil v tie-breakové bitvě 7:6, 6:7 a 7:6. Australané následně uspěli i ve čtyřhře a skupinu zakončili se stoprocentní bilancí devíti výher.

V druhém utkání skupiny F zdolala Kanada 2:1 Německo a udržela si naději na to, že postoupí do čtvrtfinále jako jeden ze dvou nejlepších týmů z druhých míst. Němce ani tentokrát nepodržel jejich nejlepší hráč Alexander Zverev, jenž podlehl hladce 2:6, 2:6 Denisi Shapovalovovi a na turnaji potřetí prohrál.

Sedmý hráč světa Zverev udělal sedm dvojchyb, čímž svůj počet na ATP Cupu zvýšil na málo vídaných jednatřicet. Po zápase uvedl, že kvůli posezonnímu jihoamerickému turné s Rogerem Federerem je pozadu v přípravě. "Chybí mi tak pět tréninkových dnů, které jsem obvykle míval. Moc jsem toho na kurtu nenatrénoval a myslím, že to bylo vidět. Mám ještě na čem pracovat," řekl.

Australané se přesunou do Sydney, kde se ve čtvrtek střetnou ve čtvrtfinále s Brity. Ti se dnes nejprve sami pasovali do role adepta na postup díky vítězství 3:0 proti oustiderovi skupiny C Moldavsku a následně jim pomohla porážka Bulharů s Belgičany.

Bulharsko vyhrálo své úvodní dva zápasy a navíc vedlo nad Belgií poté, co outsider Dimitar Kuzmanov nečekaně smetl 6:0, 6:3 Stevea Darcise. V souboji jedniček ale David Goffin zdolal 4:6, 6:2, 6:2 Grigora Dimitrova a obrat završili Sander Gille a Joran Vliegen vítězstvím 10:7 v rozhodujícím super tie-breaku ve čtyřhře nad dvojící Dimitrov, Alexandar Lazarov.

Bulharsko tak v konečné tabulce kleslo na třetí, nepostupové místo a Belgičané budou čekat na středeční dohrávky zbylých skupin, zda projdou do čtvrtfinále z druhého místa.

Skupina D v Perthu skončila suverénním vítězstvím Ruska, které Daniil Medveděv a Karen Chačanov dotáhli na závěr k výhře 3:0 nad Norskem. Tým vedený bývalou světovou jedničkou Maratem Safinem zakončil skupinu s téměř dokonalou bilancí osmi výher a jedné prohry, jež přišla ve čtyřhře za rozhodnutého stavu v nedělním utkání s USA.

Spojené státy na ATP Cupu nevyhrály ani jeden duel. Dnes se rozloučily porážkou s Itálií, jež tak obsadila ve skupině druhé místo a bude čekat.