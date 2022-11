Austin: Rusko na Ukrajině páchá zvěrstva, nejde jen o přehmaty

Halifax (Kanada) - Rusko na Ukrajině páchá zvěrstva, nejde jen o přehmaty, řekl dnes americký ministr obrany Lloyd Austin. Na bezpečnostní konferenci v Kanadě také varoval, že pokud se nepodaří zajistit Ukrajině budoucnost, mohlo by to vést ke "světu tyranie". Agentura Reuters jeho slova označila za jednu z jeho nejtvrdších kritik na adresu Moskvy od února, kdy Rusko rozpoutalo válku proti Ukrajině.

"Rusko nevede jen útočnou válku. Záměrně útočí i na civilní cíle a civilní infrastrukturu - cíle bez jakéhokoli vojenského účelu. Nejde o pouhé přehmaty. Nejsou to výjimky z pravidla. Jsou to zvěrstva," prohlásil Austin v projevu.

"Tragický a znepokojivý výbuch v Polsku tento týden celému světu připomněl bezohlednost války (ruského prezidenta Vladimira) Putina," poznamenal dále. Ve východopolské vsi Przewodów, která leží jen pár kilometrů od hranic s Ukrajinou, v úterý výbuch rakety zabil dva civilisty. Šlo podle všeho o ukrajinskou raketu, kterou se východoevropská země bránila ruským útokům.

"Nenechte se mýlit: nenecháme se zatáhnout do Putinem zvolené války. Budeme však stát po boku Ukrajiny, která bojuje za svou obranu. A budeme bránit každý centimetr území NATO," řekl také Austin, podle něhož Severoatlantická aliance nepředstavuje pro Rusko žádnou hrozbu.

Putinovu invazi Austin označil za nejhorší bezpečnostní krizi od konce druhé světové války. Její vyústění "pomůže určit směr globální bezpečnosti v tomto mladém století", domnívá se.

Americký ministr také varoval před šířením jaderných zbraní. Autokratičtí kolegové ruského prezidenta Putina podle něj konflikt na Ukrajině pozorně sledují a mohli by dojít k závěru, že získání jaderných zbraní jim dá licenci k útoku. "A to by mohlo roztočit nebezpečnou spirálu šíření jaderných zbraní," řekl Austin.