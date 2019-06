Aukční síni se nepodařilo prodat kytaru George Harrisona z ČSR

Londýn - Londýnské aukční síni Bonhams se dnes nepodařilo prodat kytaru, která patřila členovi legendární kapely Beatles Georgi Harrisonovi. Informovala o tom německá agentura DPA. Organizátor aukce za hudební nástroj určil minimální cenu 200.000 liber (necelých 6 milionů korun), nejvyšší nabídka byla ale o 10.000 liber méně.

Elektrická kytara Futurama od společnosti Dřevokov byla vyrobena v Československu. Slavný "Brouk" si nástroj zakoupil v roce 1959 v Liverpoolu a hrál na ní i během přelomového angažmá kapely v Hamburku v roce 1960.

Aukční dům za kytaru očekával až 300.000 liber (8,6 milionu korun). Společně s kytarou by případný nový majitel získal dvě čísla časopisu Beat Instrumental, ve kterém mohli čtenáři Harrisonovu kytaru v roce 1964 vyhrát v soutěži. Výherce nakonec upřednostnil peněžitou odměnu, nástroj proto až do aukce patřil příbuznému vydavatele.

Jiná kytara, na kterou Harrison hrál při nahrávání hitu I Want To Hold Your Hand, se v roce 2014 prodala v New Yorku v přepočtu za 13,2 milionu korun.

Kytara od Dřevokovu se v Československu prodávala pod jménem Resonet Grazioso, jako Futurama byla vyvážena do zahraničí. Kromě Harrisona na ní hrál i kytarista rockové skupiny Led Zeppelin Jimmy Page nebo britský písničkář Eric Clapton. V rozhovoru pro Beat Instrumental Harrison uvedl, že "je to skvělá kytara" s úžasným zvukem, ačkoliv se mu na ní kvůli vysokému dohmatu obtížně hrálo.

George Harrison začal hrát na kytaru ve 13 letech. V roce 1958 se ještě jako nezletilý přidal ke skupině The Quarrymen, na jejímž základě vznikla o pár let později skupina Beatles, pro kterou napsal například While My Guitar Gently Weeps nebo Here Comes The Sun. Po rozpadu skupiny ho čekala úspěšná sólová kariéra, během které vznikly hity jako My Sweet Lord nebo Got My Mind Set On You.