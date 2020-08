Aukce by mohla podle Dzurilly zlevnit neomezená mobilní data

Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla (na snímku z 18. února 2019).

Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla (na snímku z 18. února 2019). ČTK/Deml Ondřej

Praha - Aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G by mohla vést ke snížení ceny neomezených mobilních dat na zhruba 700 korun měsíčně. V České televizi to uvedl vládní zmocněnec pro technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Současná cena v Česku se u operátorů pohybuje nad 1000 Kč.

Podle Dzurilly aukce stoprocentně rozhýbe trh. Vedle očekávaného příchodu čtvrtého operátora může ve spektru 3500 MHz zajistit i to, že se z lokálních poskytovatelů díky národnímu roamingu stanou celorepublikoví hráči.

"Když se podíváme na každoroční dividendy u jednotlivých operátorů, tak vidíme, že tady ten prostor (na zlevnění) je. A je to jen o tom, jakou nový hráč nastaví strategii. A určitě každý, kdo přichází s novou nabídkou, tak musí být atraktivní i pro zákazníky, kteří jsou se svou stávající nabídkou spokojení," uvedl Dzurilla.

Český trh se podle Dzurilly hodně posunul do první čtvrtiny nejlevnějších zemí v porovnání tarifů s neomezenými daty, ale více zaostává v nižších nabídkách s deseti nebo 20 GB dat měsíčně.

Podle místopředsedy sněmovního hospodářského výboru Martina Jiránka (Piráti) při současném nastavení podmínek aukce může nastat situace, kdy nepřijde jeden nový celostátní operátor, ale několik spíše lokálních hráčů, kteří mu uberou tržní potenciál a nedokážou trh rozhýbat. Podle Dzurilly tato situace nehrozí, protože buď přijde silný čtvrtý operátor, nebo se zúčastní lokální hráči, kterým získané kmitočty a národní roaming pomohou vyrůst a posílit.

Aukce kmitočtů v pásmech 700 a 3400-3600 MHz by se měla uskutečnit do konce roku, operátoři se mohou hlásit do konce září. Vedle stávajících operátorů O2, T-Mobile a Vodafonu se hovoří o zájmu dalších firem, jako je ČEZ, Sazka Mobil, Nordic Telecom nebo Poda. O2 již podmínky aukce napadla u Evropské komise, právní kroky zvažují i T-Mobile a Vodafone.