Audi vyhrálo soud nad čínskou automobilkou Nio

Čínská automobilka Nio nesmí nadále nabízet v Německu svá elektrická SUV s obchodními označeními ES 6 a ES 8. Uvedl to německý magazín Automobilwoche.

Soud v Mnichově tak vyhověl žalobě německé prémiové značky Audi, která tvrdila, že názvy těchto vozů jsou příliš podobné jménům, která tradičně označují výkonné verze sedanů A6 a A8 (S6 a S8).

Podle soudce názvy porušují práva na ochranné známky automobilky se čtyřmi propojenými kruhy, protože by si je zákazníci mohli vykládat jako elektrické varianty zmíněných modelů. Podle odůvodnění soudce jsou sice jména vozů Nio a Audi graficky odlišné, ale ve zvukové formě znějí shodně.

Audi žalobu podalo již v létě loňského roku, přestože po vizuální stránce si zákazníci jeho modely a vozy Nio nemůžou splést. Zatímco Nio ES 6 a a ES 8 jsou sportovně-užitkové vozy, v případě Audi jde o klasické tříprostorové sedany. Navíc zatím s klasickými spalovacími motory.

Pokud by se Nio současným rozsudkem neřídilo, muselo by zaplatit pokutu čtvrt miliónu eur. V případě nezaplacení by musel výkonný ředitel Nio nastoupit šestiměsíční trest vězení.

