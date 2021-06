Audi e-tron projde modernizací již příští rok

První elekromobil značky Audi, který se ve verzi SUV představil teprve před dvěma lety a s karosářskou variantou Sportback dokonce až vloni, projde modernizací již příští rok. Uvedl to s odvoláním na dobře informované zdroje z automobilky magazín Autocar.

Kromě úpravy vzhledu se během tohoto poněkud časného faceliftu zásadním způsobem změní také parametr dojezdu na jedno nabití. V současnosti tento vůz vybavený baterií s kapacitou 95 kWh umožňuje na jedno nabití v režimu WLTP dojezd lehce nad 400 kilometrů, po modernizaci by se tato hodnota měla dostat nad hodnotu 600 kilometrů.

To je zlepšení o plných padesát procent. Autocar zjistil, že Audi tohoto dosáhne díky montáži nových elektromotorů a vylepšené řídící elektroniky. Díky těmto vylepšením by e-tron měl být natolik konkurenceschopný, aby vydržel na trhu až do roku 2025. Poté bude zřejmě nahrazen modelem Q8 e-tron.

Změny se mají naráz dotknout jak klasického e-tronu, tak také e-tronu Sportback.

Tento elektromotor značky se čtyřmi kruhy se sice krátce po svém uvedení na trh dočkal pochval za prostorný interiér, inovativní technická řešení (například je u něho možnost nahradit klasická vnější zpětná zrcátka kamerami a vnitřními displeji), a schopnost rychlého dobíjení, avšak současně byl kritizován za vysokou spotřebu a s tím související relativně krátký dojezd.

Audi kromě tohoto elektrického modelu nabízí také sportovní elektrický sedan e-tron GT a v brzké době přijdou na trh dvě karosářské varianty Q4 e-tron a Q4 e-tron Sportback.

