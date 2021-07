Atleti vyrazili do Tokia, před odletem řešili covidová opatření

Česká výprava pózuje fotografovi 16. července 2021 na letišti v pražských Kbelích před odletem na olympijské hry do Tokia. V prostřední řadě vpravo je lékař Vlastimil Voráček, který byl prvním členem české výpravy s pozitivním testem na covid-19 po příletu do dějiště her v Tokiu.

Praha - Den před zahájením olympijských her v Tokiu odletěli do dějiště vrcholné akce roku čeští atleti v čele s oštěpařkou Nikolou Ogrodníkovou nebo vrhačem Tomášem Staňkem. Ve více než dvacetičlenné výpravě však chyběla jediná česká atletka, která získala medaili na předešlých hrách v Riu. Oštěpařka Barbora Špotáková se do Japonska přesune až v neděli.

"S čím bychom byli tentokráte spokojeni? Odjíždíme zdraví, takže bychom byli spokojeni, kdybychom se zdraví vrátili. A co se týká výsledků, tak každé finálové umístění bude úspěchem," řekl šéf sportovního úseku Českého atletického svazu Pavel Sluka a poukázal tak na jedno z hlavních témat, které atleti před odletem do Tokia řešili.

Česká výprava má totiž v dějišti velké problémy s koronavirem, pozitivní testy na covid-19 měli tři sportovci, jeden trenér, lékař týmu a dalších osm cestujících z pátečního leteckého speciálu je v karanténě. "Jsem v kontaktu se šéfem mise Martinem Doktorem i šéflékařem a děláme všechna možná opatření, abychom minimalizovali jakákoliv rizika covidu. Všichni jsme byli dvakrát testovaní a odjíždíme negativní. Doufám, že během cesty nenastanou žádné komplikace a věřím, že i v místě je vše nastaveno tak, aby závodníci mohli startovat," podotkl Sluka.

Samotní sportovci si možná rizika uvědomují, ale nechtějí na ně příliš myslet. Jsou ale připraveni chovat se maximálně obezřetně a plnit všechna nařízení. "Přiznám se, že moc zprávy nečtu a ani nesleduji televizi. Snažím se těmito zprávami moc nestresovat. Vím, že tam nějaké případy jsou a asi se budu snažit těmto lidem spíše vyhýbat, abych byla v bezpečí," řekla Ogrodníková, která to bere pragmaticky. "Pokud mám dostat covid, tak ho dostanu. Necháme to osudu," uvedla třicetiletá oštěpařka.

Podobně k možným problémům přistupuje i Staněk. "Jestli mě to straší? Je to samozřejmě nepříjemné a nechci na to úplně myslet a vžívat se do toho, že například někdo bude z našeho okolí v letu pozitivní. Chystáte se na to dlouho a když vás pak zastaví pozitivní test, i když vám třeba nic nemusí být, tak je to hrozné. Dodržím všechny ochranné procedury a budu se modlit, aby se mi nic nestalo," řekl Staněk, který se ještě očkovat nenechal. "Asi jsem už něco menšího prodělal a nebylo to nic vážného. Věřím ve svoji imunitu a zdravý rozum," uvedl.

Zda dokáží čeští atleti navázat na medailové úspěchy z minulosti, nechtěl Sluka předpovídat. "Medaile jsou blízko i daleko. Svět šel výkonnostně hodně nahoru a platí to, co jsem řekl: úspěchem bude finálové umístění," dodal Sluka a za pozitivní označil poslední výkony Staňka, Špotákové nebo oštěpaře Jakuba Vadlejcha, kteří si v minulých dnech vytvořili sezonní maxima.