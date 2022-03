Atleti budou v Ostravě bojovat o tituly i limity na halové MS

Ostrava - Čeští atleti se o víkendu v Ostravě utkají o halové tituly a zároveň mají poslední šanci splnit limity na halové mistrovství světa, které se uskuteční od 18. do 20. března v Bělehradě. Pro účast na vrcholu sezony má zatím splněná kritéria jedenáct českých reprezentantů včetně mílaře Filipa Sasínka, který ale halovou sezonu kvůli zdravotním problémům vynechává, a mužská štafeta na 4x400 metrů.

Reprezentační šéftrenér Pavel Sluka věří, že k nim o víkendu přibudou další. "Na 800 metrů budeme sledovat výkony Lukáše Hodbodě, který jen o čtyři setiny zaostává za ostrým limitem. Podobné je to na patnáctistovce u Diany Mezuliáníkové," řekl Sluka na středeční tiskové konferenci. Hodboď by mohl těžit ze silné konkurence. Závodit bude trojnásobný halový mistr republiky a již jistý účastník HMS Filip Šnejdr i loňský překvapivý vítěz Tomáš Vystrk.

Dvě setiny dělí od účasti na světovém šampionátu sprintera Jana Velebu, který si letos výkonem 6,65 sekundy vyrovnal kariérní maximum. V sobotu zaklekne do bloků na začátku rovinky také domácí Zdeněk Stromšík a navrátilec ze zimních sportů Dominik Záleský, jenž v únoru reprezentoval Česko na zimních olympijských hrách ve čtyřbobu.

Očekává se vyrovnaný souboj čtvrtkařů. "Patrik Šorm má výbornou formu. Věřím, že Pavel Maslák jako zkušený čtvrtkař mu bude konkurentem. Budeme očekávat boj o místa ve štafetě na 4x400 metrů," uvedl Sluka. Jednatřicetiletý trojnásobný halový mistr světa Maslák je letos v českých tabulkách druhý výkonem 46,80 sekundy. Šorm běžel o 55 setin rychleji.

Zatímco Petr Svoboda bude na 60 metrů překážek bojovat jen s časomírou a rád by si výrazně vylepšil sezonní maximum, mezi ženami se o titul poperou dvě jisté účastnice halového mistrovství světa Helena Jiranová a Markéta Štolová. V tyčkařském sektoru svedou souboj obhájkyně titulu a úřadující mistryně Evropy do 23 let Amálie Švábíková a účastnice loňských olympijských her v Tokiu Romana Maláčová.

V technických disciplínách se nedá předpokládat, že by ke koulaři Tomáši Staňkovi přibyl další účastník světového šampionátu. "Světová atletika vypsala velmi těžké účastnické limity a kritéria. Je tam prostor v bězích a sprintech, ale je velmi těžké se kvalifikovat v technických disciplínách, protože ve startovní listině bude pouze dvanáct sportovců. Kromě Tomáše Staňka zastoupení v technických disciplínách zastoupení mít nebudeme," předpokládá Sluka.

Díky uvolnění opatření proti koronaviru se může ostravská atletická hala zaplnit diváky. Vstupenky lze zakoupit na místě za 150 korun na jeden den, případně 200 korun na oba dny. Sobotní program začne ve 13:00, v neděli se bude závodit od 11:00.