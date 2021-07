Atleti budou hledat nového krále sprintu i dlouhých běhů

Tokio - V pátek se v Tokiu ujme vlády královna sportu a hned první finále - běh na 10.000 m – dá odpověď na jednu z hlavních otázek. Kdo na vytrvaleckém trůnu nahradí Brita Mo Faraha, který v Londýně i v Riu de Janeiro vyhrál obě nejdelší tratě na dráze, ale neuspěl v letošní kvalifikaci. Stejně netrpělivě příznivci atletiky vyhlížejí nástupce jamajského sprinterského krále a majitele osmi zlatých olympijských medailí Usaina Bolta. Ve hře bude celkem 48 medailových sad, o jednu více než minule, premiéru bude mít smíšená štafeta na 4x400 metrů.

Čeští atleti se ještě nikdy z her nevraceli s prázdnou, ale v Tokiu pro ně budou medaile hodně vysoko. Podle dosavadního průběhu sezony na ně mohou pomýšlet jen oštěpařky. Nikola Ogrodníková je navzdory zdravotním problémům díky výkonu ze Zlaté trety ve světových tabulkách pátá. Dvojnásobné olympijské vítězce Barboře Špotákové sice scházejí metry, ale hrají pro ni při pátém olympijském startu zkušenosti. A výhrou na Diamantové lize v Monaku před třemi týdny ukázala, že se s ní i ve čtyřiceti letech stále musí počítat.

Soutěž oštěpařek nemá jasnou favoritku, všechny uchazečky o zlato mají hodně nevyrovnané výkony. Jako Polka Maria Andrejczyková, která v březnu ve Splitu předvedla třetí nejdelší hod všech dob 71,40 m, ale při předolympijské generálce nedokázala přehodit ani hranici 60 metrů.

To mezi oštěpaři má letošní sezona jednoznačného lídra. Němec Johannes Vetter neprohrál osmnáctkrát v řadě, za poslední dva roky je jediný, kdo hází přes 90 metrů a dělá si dokonce zálusk na světový rekord Jana Železného. Jakub Vadlejch a Vítězslav Veselý vědí, jaké to je získat medaili na velkých akcích, ale letos se jim příliš nedaří a experti s nimi na medailové pozice nepočítají.

Páteční desítka bude nejspíš v režii afrických běžců. Letos nejrychlejší čas zaběhl na Zlaté tretře Uganďan Jacob Kiplimo, mistr světa v půlmaratonu. Jeho krajan Joshua Cheptegei je mistrem světa a světovým rekordmanem, ale letos desítku ještě neběžel. Oba Uganďané mají v plánu i útok na zlato na poloviční trati. I na pětce drží Cheptegei světový rekord, navíc mu odpadl vážný konkurent, když Nor Jacob Ingebrigtsen, lídr letošních tabulek, oznámil, že se bude koncentrovat jen na 1500 m.

Titul nejrychlejšího muže planety se pravděpodobně vrátí z Jamajky do Spojených států. Američané i při neúčasti potrestaného mistra světa Christiana Colemana mají hlavního kandidáta na zlato zásluhou Trayvona Brommela, jehož čas 9,77 zařadil na sedmé místo historických tabulek. Z šestnácti posledních startů prohrál jen jednou. Určitě to ale nebude zlatý double, protože dvoustovku nepoběží. V nejkratším ženském sprintu se pokusí Bolta třetím triumfem napodobit jeho krajanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová. Po dvou zlatých skončila v Riu de Janeiro až třetí, ale letos ve svých 34 letech je rychlejší než kdy dříve.

Na třetí zlato mají políčeno také chorvatská diskařka Sandra Perkovičová a polská kladivářka Anita Wlodarczyková, i když v této sezoně nemají tak dominantní postavení jako v těch minulých. Stejný plán měl i americký trojskokan Christian Taylor, ale přetržená achillovka mu jej zhatila. Tím se dveře k trojskokanskému zlatu otvírají pro jeho krajana a věčného korunního prince Willa Claye. Paradoxem je, že Clay utrpěl stejné zranění o dva roky dříve a nebýt pandemie, na hrách by scházel on.

Sifan Hassanová z Nizozemska si vzala největší možné sousto. Po dvojitém zlatu na MS v Dauhá v bězích na 1500 a 10.000 m si do programu přidala i závod na 5000 m. Pokud to s útokem na tři zlaté myslí vážně, bude muset například 2. srpna absolvovat rozběhy na 1500 m i finále pětky. V cestě jí stojí hlavně běžkyně z její původní vlasti Etiopie.

Velmi neobvyklou kombinaci se chystá předvést Američan JuVaughn Harrison, který chce vyhrát výšku a dálku. Při americké kvalifikaci zvládl během jednoho dne 847 cm do dálky a 233 do výšky, kde je jeho osobní rekord ještě o tři centimetry lepší. Ve světových tabulkách to znamená druhé a třetí místo.

Mimořádně kvalitní může být podobně jako na MS v Dauhá soutěž koulařů. Minimálně osm účastníků má potenciál na dvaadvacetimetrové vrhy a Američan Ryan Crouser letos vymazal 41 let starý světový rekord výkonem 23,37 m. Tomáš Staněk, který zatím překonal hranici 21 metrů jen o 12 cm, se bude muset hodně zlepšit, aby vůbec postoupil z kvalifikace.