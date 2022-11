Atlanta podlehla v NBA Clevelandu, Krejčí odehrál v závěru jedinou minutu

New York - Basketbalisté Atlanty prohráli v pondělí v Clevelandu 102:114 a klesli ze čtvrté na šestou pozici tabulky Východní konference NBA. Jediný český zástupce v soutěži Vít Krejčí nastoupil za Hawks už za rozhodnutého stavu na poslední minutu a připsal si jeden neúspěšný pokus za tři body. Hvězdou zápasu byl domácí křídelník Donovan Mitchell, který nasbíral 29 bodů a devět přihrávek.

Cavaliers se s Hawks střetli poprvé od turnaje play-in v minulé sezoně, kdy uspěla Atlanta a Cleveland tak chyběl v play off počtvrté v řadě. "Dnešní zápas pro nás znamenal mnoho, všichni si pamatujeme, co nám soupeř loni udělal. Dobře jsme bránili a z toho plynuly jednoduché koše,“ řekl Darius Garland.

Právě Garland sekundoval Mitchellovi s 26 body a také devíti asistencemi, o dalších 23 bodů včetně tří trojek se postaral Cedi Osman. Cavaliers stříleli z pole s úspěšností 60 procent, trefili 10 z 19 trojek a nakonec jim proti Atlantě nevadilo ani 20 ztracených míčů.

Dvaadvacetiletý Krejčí si sice připsal osmý start v sezoně, za krátký čas na hřišti však do statistik nepromluvil. Spíše tak sledoval 25 bodů a 10 asistencí Trae Younga či 18 bodů a 10 doskoků Onyeky Okongwua. Hrdina minulého utkání proti Torontu, které rozhodl košem v poslední sekundě, AJ Griffin, nasbíral 17 bodů.

Střeleckou hvězdou dne byl Janis Adetokunbo, který 37 body, sedmi doskoky a šesti přihrávkami dovedl Milwaukee k výhře 119:111 nad Portlandem. Bucks využili absence zraněného Damiana Lillarda, vedli až o 17 bodů a upravili si bilanci na 12-4, přičemž na Východě jsou druzí.

Blazers vedl s 29 body Anfernee Simons, Portland ovšem po skvělém začátku prohrál potřetí za sebou a na Západě se propadl z vedoucí pozice až na sedmé místo. Na první Utah nicméně stále ztrácí pouze 1,5 utkání. Lillard, který utrpěl zranění pravého lýtka, se léčí a zpět u týmu by mohl být za dva týdny.

Prohrál i vedoucí celek Východní konference Boston, jenž podlehl 107:121 v Chicagu. Ačkoli za Celtics odehráli skvělé utkání Jayson Tatum s 28 body, 11 doskoky a sedmi asistencemi, Jaylen Brown s 25 body či Malcolm Brogdon s 23, Boston povolil Bulls úspěšnost střelby 52 procent.

Šňůru devíti vítězných zápasů soupeře ukončilo Chicago díky DeMaru DeRozanovi s 28 body, dalších 22 bodů přidal Zach LaVine. Právě LaVine zlepšil výkon poté, co proti Orlandu trefil jedinou ze 14 střel a zůstal na čtyřech bodech. „Každý má jednou nejhorší večer v kariéře. To byl ten můj,“ řekl po utkání.

Bez Stephena Curryho, Draymonda Greena, Klaye Thompsona a Andrewa Wigginse neměli Warriors příliš mnoho šancí proti New Orleans, kterému podlehli jasně 83:128. Prapor Golden State drželi jen Jordan Poole s 26 body a Jonathan Kuminga s 18, tým nicméně už po úvodní části ztrácel 19 bodů. "Byla to šance pro mladé kluky, aby si zahráli. I tak to ale byl těžký večer,“ hodnotil porážku trenér Steve Kerr.

Vítěze táhli Brandon Ingram s 34 body, dalších 19 bodů nastřílel Devonte' Graham. Zion Williamson odehrál 23 minut, za které stihl devět bodů, čtyři asistence a také dva doskočené míče.

Parádní večer prožil Jalen Brunson, který 34 body a devíti asistencemi přispěl k výhře New Yorku nad Oklahoma City 129:119. Po 25 bodech přidali i Julius Randle a RJ Barrett. Thunder, již pustili do hry během duelu celkem 13 hráčů, naopak nestačil ani další třicetibodový výkon Shaie Gilgeouse-Alexandera.

NBA:

Chicago - Boston 121:107, Cleveland - Atlanta 114:102, Indiana - Orlando 123:102, LA Clippers - Utah 121:114, Milwaukee - Portland 119:111, Minnesota - Miami 105:101, New Orleans - Golden State 128:83, Oklahoma City - New York 119:129.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 17 13 4 76,5 2. Toronto 17 9 8 52,9 3. New York 18 9 9 50,0 4. Philadelphia 16 8 8 50,0 5. Brooklyn 17 8 9 47,1

Centrální divize:

1. Milwaukee 16 12 4 75,0 2. Cleveland 17 11 6 64,7 3. Indiana 16 10 6 62,5 4. Chicago 17 7 10 41,2 5. Detroit 18 3 15 16,7

Jihovýchodní divize:

1. Washington 17 10 7 58,8 2. Atlanta 17 10 7 58,8 3. Miami 18 7 11 38,9 4. Orlando 18 5 13 27,8 5. Charlotte 18 4 14 22,2

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. New Orleans 17 10 7 58,8 2. Memphis 17 10 7 58,8 3. Dallas 16 9 7 56,3 4. San Antonio 18 6 12 33,3 5. Houston 17 3 14 17,6

Severozápadní divize:

1. Utah 19 12 7 63,2 2. Denver 16 10 6 62,5 3. Portland 17 10 7 58,8 4. Minnesota 17 9 8 52,9 5. Oklahoma City 17 7 10 41,2

Pacifická divize:

1. Phoenix 16 10 6 62,5 2. LA Clippers 18 11 7 61,1 3. Sacramento 15 9 6 60,0 4. Golden State 18 8 10 44,4 5. LA Lakers 15 5 10 33,3