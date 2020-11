Atentátník z Vídně pocházel z normální rodiny, řekl jeho obhájce

Vídeň - Mladý islamistický radikál, který v pondělí zabil čtyři lidi v centru Vídně, pocházel ze zcela normální rodiny. Řekl to dnes podle agentury APA obhájce z procesu, v němž byl loni útočník Kujtim Fejzulai odsouzen k 22 měsícům vězení kvůli pokusu vycestovat do Sýrie a připojit se k teroristické organizaci Islámský stát (IS). Fejzulai byl loni v prosinci předčasně propuštěn, když se úřadům zdálo, že je na cestě deradikalizace. Dvacetiletého atentátníka v pondělí večer zabily policejní zásahové jednotky.

"Pocházel z naprosto normální rodiny. Pro mě to byl mladík, který měl smůlu na špatné přátele. Kdyby nechodil do mešity, ale na box, stal by se z něj boxer," charakterizoval svého někdejšího klienta vídeňský obhájce Nikolaus Rast. "Nikdy by mě nenapadlo, že by se mohl stát atentátníkem," poznamenal.

Právník hájil mladíka v procesu u vídeňského zemského soudu, který stoupence IS poslal do vězení. Předtím ho zadržely turecké úřady a vydaly ho do Rakouska.

Rakouská kontrarozvědka BVT, která má na starost i boj proti terorismu, byla na chlapce upozorněna, když ho matka ohlásila jako nezvěstného. Ukázalo se, že se mu nic nestalo a že je na cestě do Sýrie.

Rast se domnívá, že Fejzulai se radikalizoval jako dospívající v mešitě, kterou pravidelně navštěvoval. Podle obhájce to byl mladík hledající své místo v životě.

Advokát řekl, že už během vyšetřování a po odsouzení se mladíka ujal sociální kurátor a organizace Derad, která pracuje s radikalizovanými pachateli trestných činů.

Rakouské úřady se zjevně na konci minulého roku domnívaly, že rodilý Rakušan severomakedonského původu už není nebezpečný; 5. prosince byl podmíněně propuštěn na svobodu.

Severomakedonské ministerstvo vnitra dnes uvedlo, že Rakousko se na něj obrátilo s prosbou o pomoc při vyšetřování. Fejzulai měl rakouský i severomakedonský pas a podle jména měl kořeny v albánské menšině v Severní Makedonii, tvořící přibližně čtvrtinu obyvatelstva balkánské země.