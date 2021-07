Ateliér řemesel v Mostě se otevře umělcům i veřejnosti

Most - Ateliér řemesel v Mostě poblíž přesunutého děkanského kostela se po prázdninách otevře umělcům i veřejnosti. Dobudovat a vybavit ho mohla dílna Woodmaid díky penězům z veřejné sbírky. Pracovat se tu bude na programech pro školy, vlastní výrobky si budou školáci vytvářet i zde. ČTK s projektem seznámila zakladatelka dílny Blanka Techlovská.

Fotogalerie

Ateliér je vyústěním mnohaleté práce na tvorbě vzdělávacích programů pro školy a muzea. Na řadě škol zanikly dílny, jinde se potýkali pedagogové s tím, kde vzít materiál i náměty pro ruční práci dětí. "Začali jsem proto dělat takové polotovary, předřezaný materiál, předvrtaný. Zároveň to byly věci využitelné ve výuce, krmítka pro ptáčky, truhlíky. Cílem bylo spojit teorii s praxí," uvedla Techlovská.

Spolupráce dílny se školami začala v roce 2013, na ní navázaly řemeslné jarmarky u muzea, festival řemeslníků a další projekty. Původní prostor velké porcelánky nevyhovoval. "Nechtěli jsme vyrábět ve velkém, ale spíše realizovat programy. Proto jsme uvítali nové místo, které má ducha starého zaniklého Mostu, protože se nachází na jedné z původních ulic, ale zároveň se obrací k novému, tady k novému jezeru Mostu," řekla Techlovská.

Najít prostředky na uskutečnění záměru nebylo podle Techlovské jednoduché. "Stále se to odkládalo, až přišla pandemie, kdy jsme nemohli jako externí spolupracovníci do škol, nekonaly se žádné akce pro veřejnost, lidé zabývající se workshopy a uměleckým řemeslem neměli práci. Zřídili jsme e-shop a otevřeli alespoň výdejní okénko a zkusili platformu Hihit," uvedla Techlovská. Cílem bylo vybrat 177.000 korun. Nakonec se nasbíralo 184.814 a začala dostavba. "Nebylo to ale vůbec jednoduché, reakce zprvu nebyla žádná, museli jsme to rozhýbat, abychom vzbudili zájem. Teď už zvolna realizujeme, doufáme, že během prázdnin sesbíráme všechna razítka kulatá i hranatá a koncem srpna otevřeme," řekla Techlovská.

Na září už má dílna v plánu připravenou akci nazvanou Otevřený ateliér, na níž lektoři seznámí veřejnost s nejrůznějšími technikami výroby rozličných věcí. Do multifunkčního prostoru, který primárně bude sloužit jako zázemí pro umělecké řemeslníky, chce dílna zvát rodiny s dětmi, učitelky, třídy i družiny, je tu prostor pro workshopy lektorů z různých jiných krajů i z Německa. "Vymýšlíme zjednodušené workshopy, kde by lektoři profesně motivovali školáky," řekla Techlovská.

"Teď už nezaujmeme stejnými věcmi jako v 80. letech. Technologie se posunuly a s tím se musí pohnout i praktické vzdělávání. Baví nás myšlenka, že bychom napomohli propojení dílen s teoretickou částí výuky, aby dílny nemizely ze škol," řekla. Důležité je podle ní to, že právě dílny mohou být příležitostí pro děti, kterým nevyhovuje tzv. frontální výuka. "Je důležité tyhle lidi podchytit, inspirovat a táhnout," dodala.