Astronomové v soustavě Kepler-88 zjistili obří planetu

Washington - Astronomové zjistili, že v planetární soustavě hvězdy Kepler-88 je vedle dvou již známých planet ještě třetí, a to obří. Odhadují, že má třikrát větší hmotnost než největší planeta Sluneční soustavy Jupiter. Vědeckou zprávu o objevu této planety s označením Kepler-88 d zveřejnil odborný časopis Astronomical Journal.

Systém hvězdy Kepler-88, podobné našemu Slunci, se nachází v souhvězdí Lyry a od Země je vzdálený přibližně 1200 světelných let. Jeden světelný rok je vzdálenost, kterou urazí světlo za rok, tedy téměř deset bilionů kilometrů.

Obří exoplaneta (planeta mimo Sluneční soustavu) obkrouží svou hvězdu Kepler-88 na eliptické dráze jednou za dobu čtyř pozemských let. Dvěma dalším členům této soustavy to trvá mnohem kratší dobu. Kepler-88 b, který je menší než Neptun, to zvládne za 11 dnů a Kepler-88 c, velký asi jako Jupiter, za 22 dnů.

Astronomové existenci Kepleru-88 d zjistili až po šesti letech studování údajů získaných Keplerovým vesmírným dalekohledem amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA).

Tento teleskop přestal NASA sloužit před dvěma lety po vyčerpání paliva. Během své devítileté činnosti v hlubokém vesmíru objevil více než 2600 planet existujících mimo náš planetární systém. Mnohé z nich by podle hodnocení vědců mohly být slibným místem pro existenci života.