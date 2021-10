Asterix se v nové knize vypraví chránit bájného gryfa

Paříž - V pořadí již 39. komiks o dvojici nepoddajných Galů Asterixovi a Obelixovi vyjde ve Francii 21. října. Příběh s názvem Asterix a gryf (Astérix et le Griffon) se odehrává na pomezí východní Evropy a Asie. Slavná dvojice tentokrát pomáhá Sarmatům, nepříliš známému antickému kočovnému národu, jejichž symbolem je právě mytické zvíře gryf, napůl lev a napůl orel, oznámilo vydavatelství Hachette.

"Asterix už procestoval pořádný kus světa. (...) Tentokrát se dostane do chladné země. Je to poprvé, většina děje knihy se odehrává na sněhu a udává to tón celého příběhu," uvedl Jean-Yves Ferri, který napsal scénář. O kreslenou stránku příběhu se postaral Didier Conrad, autorská dvojice spolupracuje již po páté.

Duchovními otcem Asterixe byl René Goscinny, jeho dvorním kreslířem Albert Uderzo. První z nic zemřel již v roce 1977, druhý sám své postavičky kreslil až do roku 2011, kdy je předal svým nástupcům. Připravovaný komiks Asterix a gryf je však první, jehož představení se Uderzo osobně neúčastní, protože loni zemřel, píše France Info.

V nejnovějším komiksu slavné série chtějí vojska římského vojevůdce Julia Césara zajmout mytické zvíře. Asterix, Obelix a pes Idefix se vydávají na pomoc Sarmatům, kteří jako malý odbojný národ mají jejich sympatie.

Vydavatelství Hachette připravilo dva miliony výtisků ve francouzštině a další tři miliony v celkem 17 jazycích.