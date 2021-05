Asociace: Vláda změnila podmínky pro bazény, v pondělí nemusejí všechny otevřít

Praha - Všechny bazény a bazénová centra by podle jejich asociace nemusely v pondělí otevřít. Vláda změnila dříve projednané podmínky, kdy se počítalo s naplněním maximálně 50 procent kapacity. Provozovatelé podmínky už začlenili do svých provozních řádů. Podle dnešního rozhodnutí vlády ale bude platit limit jednoho člověka na 15 metrů čtverečních vodní a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti. ČTK to dnes sdělil předseda Asociace bazénů a saun ČR Pavel Košnar.

Vláda na pondělním jednání rozhodla, že od nadcházejícího pondělí budou smět začít fungovat venkovní bazény a koupaliště. Otevření vnitřních bazénů směřovala ke 14. červnu. Na dnešním mimořádném jednání ale přistoupila od 31. května k razantnějšímu uvolnění kvůli rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

"Původní podmínky jsme vytvořili společně s úředníky ministerstva zdravotnictví a plně vyhovují platné legislativě pro uvedené provozy. Nerozumíme proto nutnosti je měnit. Obávám se, že od pondělí 31. května proto neotevřou všechna ´bazénová´ zařízení, což je škoda," uvedl Košnar. Zároveň upozornil, že bazény byly v důsledku pandemie koronaviru uzavřeny více než 300 dní a provozovatelům stát nepřiznal žádné specifické kompenzace jako měli například autobusoví dopravci nebo provozovatelé skiareálů.

Režimová opatření podle viceprezidenta České unie cestovního ruchu a Svazu léčebných lázní Martina Plachého omezí kapacity provozovatelů a budou určitou komplikací s dodatečnými náklady. Je podle něj ale důležité, že bazény a wellness centra začnou konečně provozovat svoji činnost. "Kdy se podaří otevřít jednotlivé bazény a wellness centra, teď bude záležet hlavně na technických možnostech jednotlivých provozovatelů a na stavu jejich technologií po tak dlouhé vynucené odstávce. Některá centra, která plánovala otevření venkovních bazénů, určitě zahájí činnost dnem rozvolnění. Třeba termály Velké Losiny začnou naplno fungovat již od 1. června," řekl.

Vstup do bazénů, saun, wellness nebo solných jeskyní bude podmíněn odborně provedeným negativním PCR nebo antigenním testem na koronavirus, ne starším než sedm dní, resp. 72 hodin. Platný bude také certifikát o očkování nebo doklad o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech. V bazénech a koupalištích bude podle Vojtěcha nutná ochrana dýchacích cest jen při vstupu nebo v odpočinkových zónách, nikoliv ve vodě.

Sauny či wellness budou moci naplnit kapacitu jen na 30 procent. Minimální teplota saun bude muset být 80 stupňů Celsia, využít nebude možné krystalické ochlazování a ledové studny.