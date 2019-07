Asociace proti plánu ministerstev měnit kojenecké ústavy od 2023

Praha - Asociace Dítě a rodina kritizuje plán ministerstev práce a zdravotnictví, podle něhož by se s přeměnou takzvaných kojeneckých ústavů mělo začít až od roku 2023. S odkládáním transformace péče o nejmenší ohrožené děti nesouhlasí, vyzvala k urychlenému řešení. Asociace, která zastřešuje přes sedm desítek organizací na pomoc dětem a rodinám, zaslala své prohlášení ČTK.

Ministerstvo práce v polovině června oznámilo, že se vedení resortů práce a zdravotnictví dohodla na postupu u domovů pro děti do tří let. Do roku 2023 by se měly připravovat analýzy situace a transformační plány, poté by se mělo začít se změnou péče. Česko dlouhodobě sklízí kritiku mezinárodních institucí a domácích expertů za umisťování malých dětí do ústavních zařízení a za vysoký počet chlapců a děvčat v ústavech.

"V oblasti dalšího vývoje situace ohledně dětských domovů pro děti do tří let je nutné realizovat analýzy k potřebnosti, rozsahu a dostupnosti potřebných služeb tak, aby skrze legislativní úpravy došlo ke vzniku transformačních plánů a k jejich realizaci od roku 2023," uvedlo tiskové oddělení ministerstva práce. Podle něj se ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) shodli na tom, že na postupných krocích musí spolupracovat oba resorty a cílem je, aby děti vyrůstaly v rodině či v prostředí, které je jí podobné.

"Vítáme, že konečně došlo k dohodě mezi ministerstvem práce a ministerstvem zdravotnictví na společném postupu. Nicméně nevidíme jediný důvod, proč takto důležitý krok znovu odkládat až na rok 2023," uvedla předsedkyně asociace Věduna Bubleová. Podotkla, že záměr změnit péči schválila už v roce 2012 tehdejší vláda. "A realizace se stále odkládá," dodala Bubleová.

Podle strategie, kterou před sedmi lety schválil tehdejší kabinet, se v Česku neměly děti do tří let posílat do ústavů od roku 2014, děti do sedmi let pak od roku 2016. V minulém volebním období Sobotkova vláda o uzákonění zákazu jednala několikrát. Podle návrhu měl pro děti do tří let platit od roku 2023, pro děti do sedmi let od roku 2025. Kabinet záměr nakonec neschválil. Podle asociace je Česko jednou z posledních zemí v Evropě, kde je možné děti do ústavů dávat. Slovensko to zakázalo u dětí do šesti let, Polsko u dětí do deseti let a Británie u dětí do 12 let.

Podle organizace Lumos teď v Česku existuje 25 domovů pro děti do tří let. V únoru v nich zrovna bylo 335 malých dětí. "Je alarmující, že ČR nedokáže najít jiné řešení pro pár stovek dětí a odkládá ho o další čtyři roky. Tedy další roky dětství, které těmto dětem neřešením situace bereme," uvedla ředitelka Lumos Petra Kačírková. Podle ní je nutné nutné znát situaci v krajích a potřebnost služeb, ale tyto analýzy už existují.

Asociace poukazuje na to, že v Česku chybí prevence a služby pro děti a rodiny. Loni upozorňovala ve své kampani na negativní dopad ústavní péče. O něm je podle loňského průzkumu agentury Median přesvědčeno 87 procent lidí. Petici "Děti patří do rodin, ne do ústavů" na zrušení ústavů podepsalo 15.700 osob.