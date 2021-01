Asociace poskytovatelů péče: Naočkováno je 6 pct domovů

Praha - V Česku je zatím naočkováno asi šest procent domovů pro seniory, postižené a se zvláštním režimem. Podle odhadů Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) by za dva týdny mohla mít očkování za sebou polovina těchto zařízení. V České televizi to dnes řekl prezident asociace Jiří Horecký. Podle zjištění APSS má zájem o očkování 73 procent klientů a polovina pracovníků domovů.

Podle poslední statistické ročenky sociálních věcí bylo v ČR celkem asi 1070 zařízení. Fungovalo zhruba 520 domovů pro seniory, 350 se zvláštním režimem a 200 pro zdravotně postižené. Dohromady měly přes 69.400 lůžek. Všechna ale obsazena nejsou. Podle ročenky v zařízeních pracovalo celkem zhruba 67.400 lidí. Všichni se o klienty přímo nestarají.

Podle Horeckého jsou v regionech ještě zařízení, která úřady kvůli očkování nekontaktovaly. Když domovy údaje k vakcinaci institucím poslaly, nedostaly odpověď, řekl šéf APSS. Za dobrou označil naopak situaci v Olomouckém, Jihomoravském a Jihočeském kraji i začátek v Praze. Někde objíždějí domovy mobilní očkovací týmy, jinde má vakcinaci na starosti tamní lékař. "Proočkováno je šest procent zařízení," uvedl Horecký.

Asociace provedla průzkum, do něhož se zapojilo 270 zařízení. Polovina z nich odpověděla, že očkování mají v příštích dvou týdnech. Třetina domovů naopak termín netušila, nebo měl být až za čtyři či více týdnů. Asociace odhaduje, že by do dvou týdnů mohla být naočkována polovina domovů pro seniory, se zvláštním režimem a pro postižené. Záležet to bude na dodávce vakcín i na zásobě jehel a stříkaček.

Zájem o očkování má 73 procent obyvatel a polovina pracovníků domovů. Třetina těch, kteří se očkovat nechtějí, už covid měla. Podle Horeckého je pravděpodobné, že se tito klienti a zaměstnanci později ještě naočkovat nechají. "Vidíme, že je rozdíl, jestli bylo zařízení postiženo koronavirem. Jestli tam došlo k většímu počtu úmrtí, tak ta ochota očkovat se je vyšší," uvedl Horecký.

Asociace nyní dostává dotazy na postup, pokud se pracovník naočkovat nenechá a dál bude pracovat s klienty. "Očkování je dobrovolné. Je to politické rozhodnutí. Není možné zaměstnance nutit, nebo sankcionovat," podotkl šéf APSS. Dodal, že ředitelé zařízení se snaží záležitost vysvětlovat a vyvracet dezinformace o očkování. Jako bonus, který je nyní možný, zmínil Horecký odbourání pravidelného antigenního testování. Na výtěr z nosu musí pracovníci domovů chodit každých pět dnů.

Klienti domovů patří spolu se zdravotníky, kteří se starají o pacienty s covidem, do první skupiny očkovaných. Do ní spadají i lidé nad 80 let. Pro ně se má v pátek spustit internetový rezervační systém. Horecký zmínil, že seniorům s on-line přihlášením chtějí pomoci i pracovníci pečovatelských a dalších terénních služeb.