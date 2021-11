Asociace: Kvůli uzávěře Rakouska do země nevyrazí asi 3500 českých lyžařů

Praha - Kvůli plošné koronavirové uzávěře Rakouska do něj nebude podle Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK) moci vyjet zhruba 3500 českých lyžařů. Cestovní kanceláře (CK) nabízejí změnu termínu nebo destinace. Adventních trhů a rušení zájezdů na ně se uzávěra většinou nedotkne, lidé v tomto případě s nákupem zatím vyčkávali. ČTK to dnes řekl výkonný ředitel ACK Michal Veber.

Rakouská vláda dnes oznámila, že po nedávných rekordních počtech nových nákaz koronavirem spustí od pondělí 22. listopadu plošnou uzávěru. Bude trvat nejméně deset dní a maximálně dvacet. Portál Austria.info následně informoval, že nebudou v této době možné ani turistické cesty.

CK od svých rakouských partnerů podle Vebera vědí, že uzávěra bude trvat spíše 20 dní. Ještě předtím než Austria.info zveřejnila informaci o nemožnosti turistických cest z ciziny, bylo jasné, že po dobu uzávěry nebudou fungovat služby, a plánované zájezdy se tak nemohou uskutečnit.

Na otevíraní lyžařské sezony jezdí podle Vebera asi dvě třetiny Čechů s CK, ty totiž nabízejí kompletní balíčky ubytování se skipasem, a dokážou tak zajistit výhodnější cenu, než by si lidé vyjednali sami. V období od ledna do března vyráží na hory do Rakouska tzv. po vlastní ose podle Vebera asi půlka Čechů, druhá jede s CK.

Vzhledem k tomu, že lyžaři kvůli pandemii a souvisejícím omezením ztratili už dvě sezony, chtějí si už tentokrát Alpy užít za každou cenu. Většina jich je proto podle Vebera ochotna přistoupit na posunutí termínu cesty.

U CK Nev-Dama má podle jejího mluvčího Jana Bezděka zájezd do Rakouska koupený kolem 600 klientů. Nabídne jim změnu místa například za Itálii. "Jedná se o klienty, kteří chtěli využít hned prvních možných terminů, aby si mohli zalyžovat, takže uděláme maximum pro to, aby o svoji dovolenou nepřišli. Pokud klienti nebudou chtít zájezd přesunout, pak jim samozřejmě všechny peníze za zájezd vrátíme," uvedl Bezděk.

Cestovní agentura Invia nemá na příštích 20 dní do Rakouska podle své mluvčí Andrey Řezníčkové prodané téměř žádné pobyty. Lidé si podle ní kupují v Rakousku hlavně horské chaty na Vánoce a na další týdny a měsíce v hlavní lyžařské sezoně.

CK podle Vebera také zatím nevědí, zda lidé, kteří v Rakousku jsou, budou moci dokončit pobyt nebo bude nutné, aby v neděli opustili zemi. V takovém případě by pro ně CK musely poslat autobusy. Nejasnosti jsou podle Vebera také kolem tranzitu, mnoho lidí odlétá například do exotických zemích z Vídně.

Rakousko přestane od pondělí při překročení hranic uznávat antigenní testy. Platit budou jen PCR ne starší než 72 hodin. Skončí také výjimka pro pendlery, jimž test platil sedm dnů.