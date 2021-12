Asociace: Je chyba, že nová vláda jasně nestanovila režim na silvestra

Praha - Restauratéři potřebují podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) od vlády znát jasné instrukce pro režim na silvestra. Je chyba, že je nový kabinet nepředstavil. Dnešní rozhodnutí nových ministrů nežádat poslance o prodloužení nouzového stavu se může zdát jako dobrá zpráva, pokud by ale vláda na poslední chvíli názor změnila, byl by to problém. Provozovatelé gastronomických zařízení totiž nemohou fungovat z hodiny na hodinu. ČTK to dnes řekl restauratér a garant projektu Moje restaurace za AMSP Luboš Kastner.

Nouzový stav vyhlásila předchozí vláda s platností do půlnoci 25. prosince, díky tomu mohla mimo jiné omezit provozní dobu restaurací či barů do 22:00. Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes řekl, že bez nouzového stavu budou tedy v dalším období platit jen opatření vyhlášená podle pandemického zákona. "Samozřejmě, pokud se bude jakýmkoliv způsobem vyvíjet situace s omikronem a eventuálně jiná situace negativně, vláda bude velmi rychle a velmi důsledně reagovat v souladu s doporučením odborníků," uvedl. Nový kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) zasedne znovu příští týden ve středu a následně i 29. prosince.

Restauratéři podle Kastnera potřebují na silvestra nakoupit zásoby, naplánovat směny. Není podle něj možné vše měnit krátce před zahájením novoročních oslav. Vláda by proto měla nyní jasně říci, zda budou moci služby fungovat, nebo ne. Právě i informace, že budou muset být zavřené nebo pro ně bude platit omezený režim, by byla lepší než další nejistota. Frustrace mezi podnikateli je podle Kastnera velká.

"To nejhorší, co by se mohlo stát, je všechna opatření na několik dní zrušit a pak je opět zavádět. Podnikatelé v gastronomii musí minimálně týden dopředu vědět, jaká opatření budou platit okolo silvestra," uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Nelze podle něj žít v nejistotě, že vláda ke změně pravidel přikročí den či dva před koncem roku.

Mnoho firem podle Kastnera zrušilo vánoční večírky, v poslední době ale podle něj přibylo rezervací menších skupin. Lepší situace je podle něj ve městech, na vesnicích hosté příliš nechodí, řekl ČTK.

Do gastronomických podniků mají momentálně přístup až na výjimky jen lidé s dokončeným očkováním a ti, kteří v posledním půl roce prodělali nemoc covid-19. Personál restaurací musí příslušné doklady před poskytnutím obsluhy zkontrolovat. Některé podniky vládní opatření dlouhodobě bojkotují, podle Kastnera se tyto případy množí.