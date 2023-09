Asociace exportérů: Česko rychle ztrácí konkurenceschopnost, potřebuje reformy

Praha - Česká republika podle Asociace exportérů v posledních měsících rychle ztrácí svoji konkurenceschopnost. V otevřeném dopise premiéru Petru Fialovi (ODS) proto vyzvala k tomu, aby vláda stanovila dlouhodobou ekonomickou vizi a urychlila budování dálniční či železniční sítě, změny v energetice, datové infrastruktuře nebo školství. Česko podle asociace potřebuje akční vládu, která se shodne na základních principech. Dopis má ČTK k dispozici, reakci premiéra zjišťuje.

"Naše prvenství je pouze v nejrychleji rostoucím se zadlužování z celé EU a jako jediná země z tohoto uskupení jsme nedosáhli na výsledky z předcovidového období. A v této situaci veřejně prohlašujete, že 'ČR je nejúspěšnější zemí v postkomunistickém prostoru a v mnoha parametrech se vyrovná zemím západní Evropy'," uvedl v dopise předseda Asociace exportérů Jiří Grund.

Exportní firmy se na českém HDP podle Grunda dlouhodobě podílejí z více než 80 procent. V posledních letech ale musely čelit dopadům koronavirové pandemie, nedostatku surovin, komponent, zvýšeným cenám materiálu či energií. K tomu se podle něj přidává špatně nastavené školství, zastaralý zákoník práce a daňový systém nebo nedostatečná podpora aplikovaného výzkumu.

"Tyto věci nás velmi svazují, brzdí nás využít nové příležitosti a demotivují nás v každodenní práci. Řada firem již musela ukončit svoji činnost, protože nemohly díky zahraniční konkurenci promítnout ceny vstupů do cen svých výrobků," uvedl Grund. Dodal, že ve srovnání s jinými státy mají české firmy nerovné podmínky.

S reformami by se podle Grunda nemělo otálet, jinak hrozí fatální propad celého průmyslu a rozvrat veřejných financí. Česko potřebuje také stabilní legislativní prostředí, rychlou vymahatelnost práva a konkurenceschopné ceny energií, uvedl. "Nabízíme pomoc, živí nás export a rádi se aktivně zapojíme. Ale musíme mít jistotu, že nám bude nasloucháno a budeme společně diskutovat, protože pokud by tomu tak nebylo, byla by to ztráta času pro všechny zúčastněné. Ocenili bychom aktivní podporu od EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnosti) a ČEB (České exportní banky), zejména na náročných a rizikových teritoriích, srovnatelnou s naší konkurencí," dodal Grund.

Loňský schodek zahraničního obchodu byl od vstupu Česka do EU v roce 2004 dosud nejvyšší. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) činil 198,1 miliardy korun, meziročně vzrostl o 189,2 miliardy korun. Poslední data k zahraničnímu obchodu ČSÚ zveřejnil za červenec, kdy bilance skončila schodkem 5,9 miliardy korun. Podle analytiků za to mohla loňská energetická krize, která se ale začala na podzim uklidňovat. V dalších měsících proto nečekají ještě výraznější propad a za celý rok 2022 odhadují, že zahraniční obchod bude v přebytku.