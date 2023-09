Asociace: Export zbraní z ČR se loni téměř zdvojnásobil na 30 miliard korun

Praha - Hodnota vývozu zbraní a dalšího bezpečnostního materiálu z České republiky loni dosáhla přibližně 30 miliard korun, meziročně se téměř zdvojnásobila. ČTK to dnes řekl prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek. Loňský export byl podle něj nejvyšší. Objem výroby proti roku 2021 stoupl přibližně o pětinu na více než 50 miliard korun, uvedl Hynek.

"Export roku 2022 je historicky nejvyšší a domnívám se, že se to už nebude opakovat," řekl. Invaze Ruska na Ukrajinu loni v únoru podle něj vedla nejen k vyšším dodávkám do místa konfliktu, ale vyvolala také potřebu připravit se na případné rozšíření války i v jiných zemích.

Na Ukrajinu podle Hynka směřovalo zhruba 45 procent vývozu. Ze 70 procent ho tvořila munice, především velkorážová. Z Česka ale firmy na Ukrajinu dodaly také pozemní techniku, jako jsou automobily, tanky, obrněná vozidla, houfnice nebo raketomety, uvedl.

Doplnil, že export z velké části tvořil materiál, který byl vyroben už v předchozích letech. "Týkalo se to hlavně munice. Munice se na exportu roku 2022 podílela z více než poloviny, ačkoliv v letech předchozích to bylo zhruba 15 procent," uvedl. Export za letošní rok by podle něj mohl činit zhruba 20 miliard korun.

Dlouhodobě se podle Hynka zbraně a další bezpečnostní materiál nejčastěji vyvážejí do Spojených států, zemí Evropské unie, oblasti Blízkého východu či jihovýchodní Asie. Posílil ale také export do Afriky, řekl.

Objem výroby loni podle Hynka meziročně stoupl zhruba o pětinu na více než 50 miliard korun. "Rok 2022 byl pro řadu firem v rámci Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu rokem konjunktury, na druhé straně se řada firem s nižším podílem na obranné produkci potýkala s problémy," uvedl. Firmám podle něj v roce 2022 také výrazně vzrostly náklady, zejména na energie, řekl.

V uplynulém roce bylo podle Hynka uděleno 1500 vývozních licencí, předloni jich bylo 1200. Zažádat o ni musí podnikatelé, kteří chtějí vyvážet vojenský materiál. O jejím udělení rozhoduje ministerstvo průmyslu a obchodu společně s ministerstvy zahraničí, vnitra a obrany.

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu uvádí, že sdružuje více než 90 procent firem v Česku, které podnikají v obranném a bezpečnostním průmyslu. Kromě pěti státních podniků ji podle ní z většiny tvoří malé a střední firmy, jež se zaměřují převážně na civilní výrobu.

Od ledna tohoto roku do května Česko podle premiéra Petra Fialy (ODS) Ukrajině poskytlo 24 tanků, 76 bojových vozidel pěchoty (BVP) nebo 645 protitankových řízených střel. Součástí dodávek ale bylo také 16 speciálních vozidel pro systém protivzdušné obrany, 57.000 nábojů pro kanony a kanonové houfnice či 144 protiletadlových prostředků, řekl už dříve Fiala. Podle ministryně Jany Černochové (ODS) je v armádních zásobách stále technika, kterou lze napadené zemi poskytnout.