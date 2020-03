Asociace CK prosí klienty o čas, nabádají k využití poukazů

Praha - Asociace cestovních kanceláří dnes vyzvaly klienty cestovních kanceláří, aby místo žádostí na vrácení peněz za již zaplacené zájezdy přijímali od cestovních kanceláří vouchery na budoucí zájezdy ve výši uhrazených plateb, které již CK vystavují. Zároveň uvedly, že jednají s vládou na řešení kritické situace cestovních kanceláří (CK) a agentur. Vyplývá to z jejich aktuálního vyjádření pro ČTK.

Tuzemské CK zaplatily na letošní sezonu do začátku koronavirové krize zálohy na zájezdy klientů do zahraničí ve výši 2,96 miliardy korun. Další stovky milionů vyplatily na zálohách dopravcům. "Žádný z příjemců záloh v současné bezprecedentní situaci cestovním kancelářím obdržené platby nevrátí. Budou se muset vyčerpat formou zálohovaných služeb. To však v tuto chvíli není možné," uvedly dnes v tiskové zprávě asociace.

Zároveň upozornily, že CK nemohou vyhovět prosbám klientů na okamžité refundace zaplacených záloh na zájezdy. Mohou jim ale poukázat vouchery. "Jako člen představenstva Asociace cestovních kanceláří žádám všechny klienty CK, aby v této těžké době přijímali poukázky na budoucí zájezdy ve výši zaplacených plateb, které CK poskytují. Poukazy na zájezd jsou chráněny pojištěním pro případ úpadku CK," uvedl Petr Kostka.

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) dnes ráno také vyzvala CK, aby dočasně uzavřely provozy a vytvořily přes klienty tlak na vládu. Do odvolání uzavřelo provoz přes 30 CK, se kterými spolupracuje cestovní agentura Invia, uvedla dnes dopoledne její mluvčí Andrea Řezníčková. Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK) však později uvedla, že takový postoj by mohl nenávratně zničit důvěru klientů.

Šíření nákazy podle AČCKA ovlivní celou letošní sezonu a možná i následující. "Uvědomujeme si, že je potřeba konat a že bez podpory státu to nikdo z nás nezvládne. Takže je naprosto logické, že roste nervozita nejen mezi klienty, ale i mezi pracovníky a zejména majiteli CK a CA," uvedl prezident AČCKA Roman Škrabánek. Nepříznivě situaci podle něj ovlivnilo nedělní vyjádření náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který řekl, že by cestování mohlo být omezeno ještě další rok či dva.

"Dnes jsme navíc od paní ministryně Kláry Dostálové (za ANO) obdrželi vyjádření, ze kterého vyplývá, že ani v této výjimečné situaci nemá ministerstvo pro místní rozvoj odvahu následovat jiné členské země EU a jít do nesouladu s evropskou směrnicí," napsal Škrabánek ve výzvě. AČCKA už dříve upozornila na to, že situace po vyhlášení stavu nouze není v platné legislativě ošetřena. CK by neměly podle ní nést veškerou finanční tíži v případě plošné vyšší moci.

"Zájezdy sice v této situaci neprodáváme, ale každý den se na nás obrací stovky lidí, kteří potřebují poradit, mají dotazy k zakoupeným zájezdům a podobně. Je proto důležité, aby i nyní CK fungovaly a mohly pomáhat svým klientům. Některé si to však bohužel už teď nemohou dovolit či z důvodu chybějící legislativy neví, jak postupovat," řekla Řezníčková.

MMR minulý týden uvedlo, že klienti CK, kterým byl zrušen kvůli současnému stavu zaplacený zájezd, mohou využít poukazy na náhradní cesty, které jim CK nabízejí. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) ve čtvrtek po jednání vlády připomněl, že také na CK se vztahuje program kurzarbeit, kdy stát firmám kompenzuje mzdy zaměstnanců. CK mohou také využít program na bezúročné půjčky s ročním odkladem COVID II, který by měl být spuštěn v pondělí.