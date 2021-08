Asi to byl můj životní zápas, řekl Kratochvíl po dvou gólech proti Žilině

Jablonec nad Nisou - Za nejspíš životní utkání označil záložník fotbalistů Jablonce Miloš Kratochvíl úvodní duel 4. předkola Evropské konferenční ligy proti Žilině. K jednoznačnému vítězství Severočechů 5:1 pomohl dvěma brankami. Především ho však těšilo, že svěřenci trenéra Petra Rady triumfovali po šňůře pěti soutěžních duelů bez výhry.

"Asi to byl můj životní zápas. Dal jsem dva góly, ale mohl jsem dát tři, takže mě to mrzí. I když to říká každý, nehodnotím to vůbec tak, že jsem dal dva góly. Výhra je hlavně strašně důležitá pro nás jako pro tým, pro celý klub, kabinu a trenéry, protože jsme měli špatnou sérii. Jsme samozřejmě v půlce, ale je to pro nás dobrý první krok. Tohle je pro nás důležité," řekl Kratochvíl na tiskové konferenci.

V rozmezí 10. až 22. minuty vsítil první dvě branky domácích. Do konce úvodního dějství Jablonečtí přidali další dva zásahy. "Výsledek 4:0 po prvním poločase asi nikdo nečekal. Je to samozřejmě nádherné stejně jako celý zápas. Dobře jsme se připravili a přečetli jejich hru. Sbírali jsme balony nahoře a z toho pramenily některé góly. Myslím si, že jsme odehráli dobrý zápas," uvedl pětadvacetiletý středopolař.

"Ve druhém poločase jsme hlavně chtěli ještě nějaký gól přidat, ale neměli co ztratit. Zvedli se a dost na nás vlítli. Mohl jsem přidat gól na 5:0," prohlásil někdejší hráč Plzně, Sokolova, slovenské Senici a Brna.

Jablonec je velmi blízko postupu do hlavní fáze nově vzniklé Evropské konferenční ligy. Dosud se ještě nikdy neprobojoval do pohárů z kvalifikace. Na podzim 2018 si zahrál skupinu Evropské ligy, do které ale prošel přímo bez nutnosti hrát předkola. Navzdory vysoce nadějnému výsledku Kratochvíl brzdil euforii.

"Ani jsme si třeba po zápase nezařvali, protože víme, že jsme v půlce. Bereme to takhle. V Žilině hrajeme na umělce. Co si pamatuju z hraní na Slovensku, tak jsou na umělce ještě o třídu lepší. Jsou na to zvyklí, ale pro nás to bude úplně jiné. Výsledek je samozřejmě úplně nádherný, ale bude to tam ještě těžké," konstatoval karlovarský rodák.

Odveta na Slovensku je na programu za týden.