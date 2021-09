Asi se vystřílíme na rozcvičce a pak to tam nepadá, vtipkoval střelec Vydra

Plzeň - Útočník Matěj Vydra už nevěřil, že se čeští fotbalisté v přípravném zápase s Ukrajinou dočkají gólu. Nakonec ho ve třetí minutě nastavení vstřelil sám a zařídil remízu 1:1. Ve třech zářijových utkáních vsítili svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého jen dvě branky. Vydra vtipkoval, že se hráči vystřílí už během předzápasové rozcvičky.

"Už jsem nevěřil, že to tam dneska padne, protože Standa (Tecl) měl dvě šance. Udělal to dobře, ale jednou trefil tyč a podruhé mu to srazil do tyče obránce. Říkal jsem si, že dneska to tam snad nepadne, i kdybychom hráli dvakrát tohle utkání. Zaplaťpánbůh, že z poslední střely jsme alespoň vyrovnali na 1:1. Myslím si, že jsme vůbec neodehráli špatné utkání," řekl devětadvacetiletý Vydra v on-line rozhovoru s novináři.

Češi ve čtvrtek zdolali v kvalifikačním duelu o postup na mistrovství světa 2022 Bělorusko 1:0, v neděli pak prohráli v Belgii 0:3. "Na tréninku to padá. Padá to i při předzápasové střelbě během rozcvičky. Asi se vystřílíme na rozcvičce a pak to vůbec nepadá v zápase. Co se týče mě, sami víte, jak jsme zakončil nájezd v Belgii. Vyřešil jsem to špatně. Zaplaťpánbůh, že to aspoň padlo dneska, i když to skončilo 1:1," uvedl Vydra.

Ukrajina vedla v Plzni od 27. minuty zásluhou Viktora Kornijenka. Vydra vyrovnal z hranice pokutového území povedenou ranou do horního rohu. "První poločas se mi líbil. Škoda, že jsme nevyužili nějakou šanci. Ve druhé půli jsme ještě přidali na tempu, víc jsme presovali, dělali jsme jim problémy a bušili jsme na gól, který padl až z poslední střely," prohlásil útočník Burnley.

Wales ztratil dnešní nečekanou remízou 0:0 s Estonskem, ale bodově se dotáhl na národní tým v kvalifikační skupině E, navíc odehrál o zápas méně. Osmého října se představí v pražském Edenu. "Všichni před kvalifikací favorizovali jasně Belgii, že bude na prvním místě. Rozdáme si to s Walesem o druhé místo. Bude to klíčové. Musíme mít formu v klubech a následně ji přenést do reprezentace," konstatoval Vydra.