Asi dvě stovky lidí se účastnilo mše za oběti ostravského střelce

Ostrava - Na 200 lidí se dnes v budově ostravské fakultní nemocnice sešlo na zádušní mši za šest zesnulých, které v úterý zastřelil útočník v čekárně nemocniční polikliniky. Pomocný biskup Ostravsko-opavské diecéze Martin David v úvodním slově připomněl i tři zraněné. Desítky dalších lidí se sešly před budovou polikliniky, kde vzniklo pietní místo. Lidé tam nosili svíčky.

"Když jsme před časem plánovali tuto tradiční adventní bohoslužbu, nevěděli jsme, do jakých rozměrů naroste. Že z ní bude zádušní mše svatá za všechny oběti tragického útoku," uvedl David. Tragédie zasáhla do života všech, dodal. "Zasáhla do chodu nemocnice, do života rodin obětí, do života tohoto města i celé naší země," řekl.

Bohoslužba původně měla být v nemocniční kapli, která se ale ukázala být v tuto chvíli malou. S ohledem na zájem věřících vedení nemocnice mši přesunulo do výrazně většího atria.

Krátce po bohoslužbě začalo pietní shromáždění před budovou polikliniky, kde vzniklo pietní místo. Lidé na něj přinášejí od úterního odpoledne svíčky. Akci Milion svíček pro Ostravu, na kterou dorazilo několik desítek lidí, svolala iniciativa Milion chvilek pro demokracii. Oběti střelby si v 18:00 připomněli minutou ticha i účastníci centrální ostravských vánočních trhů.

Na poliklinice nemocnice v čekárně traumatologické ambulance začal útočník střílet v úterý po 07:00. Čekající pacienty střílel z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku. Z nemocnice se střelci podařilo odejít před příjezdem policie. Navštívil matku, které se svěřil a oznámil jí, že se zabije. Později spáchal sebevraždu v Děhylově na Opavsku, asi osm kilometrů od ostravské fakultní nemocnice. Svým zraněním podlehl po půlhodinové resuscitaci.

Muž zabil šest lidí, třem způsobil zranění. V kritickém stavu je žena, kterou střelil do hlavy. Dnes se její stav ještě zhoršil. Další dva zranění jsou mimo ohrožení života.

Podle médií byl útočník stavební technik, zhruba od půlky října byl nemocný. Jeho zaměstnavatel uvedl, že posledních 14 dní byl v pracovní neschopnosti a myslel si, že trpí závažnou chorobou. Policie zatím motiv činu nezveřejnila.

Po střelbě zdravotníci psychicky pomáhali asi 200 lidí

V souvislosti se střelbou v ostravské Fakultní nemocnici, kvůli které přišlo o život šest lidí, poskytli zdravotníci v úterý psychickou pomoc zhruba 200 lidem. Šlo o svědky události i zaměstnance nemocnice. Asi 130 dotazů zaznamenala do dnešních 12:00 speciálně zřízená krizová linka, řekla dnes novinářům náměstkyně ředitele nemocnice pro ošetřovatelskou péči Andrea Polanská.

Systém psychosociální intervenční pomoci (SPIS) má dvě oblasti. Tzv. peeři jsou zdravotníci, kteří poskytují péči svým kolegům, jež událost zasáhla. Interventi pomáhají rodinám zasažených lidí, případně pozůstalým. "Tým jsem aktivovala ihned po té situaci, která nastala. Všichni mí kolegové jsou stále v terénu a poskytují péči jak zdravotníkům, tak civilistům," řekla Polanská.

U svědků úterního zločinu se podle ní projevuje akutní stresová situace. "Oni se potřebují zorientovat, potřebují mít zázemí, základní potřeby, teplo, tekutiny, zanalyzovat tu situaci, popovídat si o tom, zpracovat to a svým způsobem uzavřít. Není to jednoduché. To slovo neznamená, že si o tom popovídáme, uzavřeme to, ale ten člověk odchází s tím, že s ním někdo pracoval, že na to není sám," řekla Polanská, která je také interventkou.

Reakce lidí je podle ní velmi individuální. "Někdo přijde, začne plakat hned, má hysterii, má akutní stresovou reakci. Někdo zvládá dva, tři dny, dělá, že nepotřebuje pomoc. Někdo se vám sesype za půl roku. Někdo využije pomoc, a přesto všechno s ním musíme nadále pracovat a pak je i v péči psychologů a někdy bohužel i psychiatrů," řekla Polanská.

Fakultní nemocnice poskytuje tuto službu od roku 2011. V současnosti má osm peerů a 15 interventů. Zkušenosti mají podle náměstkyně velké, protože zažili pád mostu ve Studénce, kvůli kterému v roce 2008 zemřelo osm lidí a desítky byly zraněny, i další tragické události.

Nemocnice v úterý ve 13:00 zřídila i krizovou linku. Podle Polanské se totiž přes veškeré úsilí intervenčního týmu a všech složek záchranářů mohlo stát, že se někomu z lidí přítomných události pomoci nedostalo, protože třeba z nemocnice odešel. "Dnes už jsou na linku spíše dotazy na darování krve a číslo konta, kde by lidé mohli poskytnout i finanční podporu," řekla náměstkyně.

Zdravotníci rozdávali i kontakt na peery, jejichž pomoc je anonymní. "Jsme pomáhající profese a není to tak dlouho, kdy se říkalo, že pomáhající profese nepotřebuje pomoc. Ale jsme lidé, nejsme jenom hrdinové," řekla Polanská.

Od čtvrtka využije nabídku od kolegů z celé republiky a nemocniční tým peerů posílí. "Teď si myslím, že gro bude ta peerovská podpora pro zdravotníky, a peerů mám osm, takže určitě využijeme podporu dalších peerů a psychologů," řekla Polanská.