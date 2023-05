Asi 3500 úředníkům úřadu práce vzroste plat, přesunou se v platové tabulce

Praha - Části pracovníků a pracovnic úřadu práce by se mohl zhruba od srpna zvednout výdělek. Přesunout by se měli do vyšší platové třídy, a to z deváté do desáté. Vyšší základ platu by mělo získat asi 3500 lidí. Novinářům to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Z platové tabulky vyplývá, že by se tak plat zvedl podle délky praxe zhruba o 1700 až 2600 korun. Už v neděli ministr uvedl, že platové tarify se letos ale jinak zvedat nebudou. Podle pověřeného ředitele úřadu práce Karla Trpkoše se situace v úřadech práce zlepšila, lhůty pro vyřizování dávek se zkracují a příspěvky se téměř v celé ČR vyplácejí v termínu.

V úřadu práce je zhruba 11.500 míst. Přesun do vyšší třídy by se podle ministra týkal asi 3500 pracovníků. "Změnu bychom ideálně udělali během srpna," upřesnil Jurečka. Je přesvědčen o tom, že úprava přispěje k vyšší motivaci a jistotě pracovníků.

Úředníci, kteří nejsou ve státní službě, mají základ výdělku podle délky praxe od 21.710 korun do 31.820 korun při práci nad 32 let. Nově by to mělo být od 23.390 korun do 34.370 korun, vyplývá z tabulek. Pracovníci by si tak měli polepšit zhruba o 1700 až 2600 korun. Ve státní službě jsou pak částky vyšší.

Úředníci nově dostávají také odměny podle výkonu, jak se jim daří žádosti zpracovávat. Pobírat by je měli dál. Loni si pracovníci úřadu práce na mimořádných odměnách rozdělili zhruba 560 milionů korun. Letos by do odměn měla putovat asi miliarda korun, uvedl už dřív ministr.

Navýšení výdělků a odměn má přispět ke zlepšení personální situace v úřadech. Podle Trpkoše kvůli náporu agendy byla v nejvytíženějších pražských pobočkách fluktuace 53 procent. Pověřený ředitel uvedl, že úřad připravuje řadu výběrových řízení v generálním ředitelství i v pobočkách.

Úřady práce sklízejí dlouhodobě kritiku za zpožďování dávek. Od loňska ale čelí náporu žadatelů a přibyla jim také nová agenda. Pracovníci a odbory si stěžují na zahlcení, fluktuaci, zastaralé vybavení i podobu digitalizace. O situaci několikrát jednal sněmovní sociální výbor. Vyzval ministra k rychlému řešení. Začátkem května se na úřady práce zaměřila i rada vlády pro lidská práva. Doporučila personální posílení, zlepšení odměňování úředníků i zjednodušení systému dávek.

Podle Trpkoše se od jara změnila organizace práce. Agenda se rozdělila a převzala ji méně vytížená pracoviště v zemi. Postupuje digitalizace. Doba vyřizování se zkracuje. "Myslíme si, že jsme téměř úplně všechno vyčistili a příspěvky vyplácíme téměř v celé republice v termínech," uvedl pověřený šéf.

Ministr dnes zopakoval, že úřady práce mají asi 9700 žádostí, které nestihly v zákonné lhůtě. U 9050 mají klienti doplnit požadované údaje. Zatímco loni v červenci trvalo vyřizování příspěvku na bydlení v pobočce v Praze 10 v průměru 120 dnů, letos v dubnu to bylo 34 dnů. Loni v prvním i ve druhém čtvrtletí dostaly úřady práce v Česku vždy kolem 41.700 žádostí o příspěvek na bydlení, v posledním kvartále to bylo 77.900 a letos v prvním čtvrtletí pak 61.700.

V dubnu on-line požádalo o rodičovskou 34 procent lidí, o příspěvek na bydlení 19 procent a o dětské přídavky osm procent. V Praze elektronicky žádost poslalo u rodičovské 72 procent osob, u příspěvku na bydlení 57 procent a u přídavků 21 procent. Podle ministra je cílem do dvou let odbavit polovinu žadatelů digitálně.

Jurečka v polovině února odvolal generálního ředitele úřadu práce Viktora Najmona. Ten se proti rozhodnutí odvolal. Řízením ministr pověřil šéfa ministerské sekce informačních technologií Trpkoše.