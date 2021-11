Asi 30 uskupení bude 17. listopadu demonstrovat proti pandemickým opatřením

Praha - Hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES bude spolu s dalšími asi třemi desítkami uskupení ve středu 17. listopadu od 15:00 na pražském Staroměstském náměstí demonstrovat proti protipandemickým opatřením a krokům vlády, které jsou podle nich protiústavní. Novinářům to dnes řekli zástupci pořádajících hnutí. Před demonstrací bude na náměstí akce Milionu chvilek, ve středu jsou v metropoli v plánu i další shromáždění.

Iniciativa Chcípl PES vznikla jako protest proti opatřením omezujícím provoz restaurací. Jako politické hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES poté kandidovala ve sněmovních volbách, ve kterých hnutí získalo 0,4 procenta hlasů. Ke středečnímu protestu se přidala také další uskupení, například Trikolora, Mezinárodní institut pro rodinu a dítě, Švýcarská demokracie, Manifest, Akce D.O.S.T. nebo Vraťme děti do školy BEZ PODMÍNEK.

Středeční demonstrace má být podle organizátorů zcela nenásilná a o bezpečnost se kromě policie bude starat také 80 dobrovolníků. Vláda podle zúčastěných hnutí po celou dobu pandemie postupovala protiprávně a protiústavně. "To, co se děje v poslední době, je, že vládní nařízení, které vstupuje v platnost, je už předem protizákonné, ale lidi mají takový strach, že ho stejně začnou plnit," uvedl vlastník pražské restaurace Šeberák a předseda hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES Jakub Olbert. "My prostě říkáme, dodržujte Ústavu České republiky," dodal jeho kolega z hnutí Jiří Janeček.

Podobně se vyjádřili zástupci dalších uskupení, podle kterých postup státu vede k likvidaci demokracie a totalitě. "Nemají doloženo vůbec nic a chtějí napíchat celou populaci něčím, co nemůžou vůbec dokázat, že má nějaký smysl," řekla například Pynelopi Cimprichová ze Švýcarské demokracie. "Rouška znamená zotročení. Ona nechrání proti viru, ona ukazuje pouze to, že jsou lidé otroci," řekla dále a dodala, že žádná pandemie neexistuje.

"Vítám, že tahle demonstrace je nadstranická," uvedla předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová Zahradníková. Předseda strany Manifest David Tesař řekl, že politici by neměli rozhodovat o epidemických opatřeních. "Prosím, vezměte tuto nemoc politikům a vraťte ji lékařům, kteří si s ní poradí nejlíp," řekl.

Janeček doplnil, že se hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES obrátilo na vládu s žádostí, aby převzala zodpovědnost za dluhy, které si podnikatelé vzali z důvodu proticovidových opatření. Banky podle něj nyní požadují jejich splacení a hrozí, že lidé přijdou o majetek, kterým za úvěry ručili. Řada z nich tak podle něj může přijít o bydlení. "Hrozí sociální vyloučení obrovské skupiny lidí," řekl. Dodal, že hnutí k tomu zpracovalo materiál s návrhem řešení, který odeslalo vládě.

Ve středu se k příležitosti výročí sametové revoluce budou konat i další shromáždění. Na Staroměstském náměstí se od 13:30 sejdou příznivci spolku Milion chvilek na akci s názvem Cesta změny: Klíčem k demokracii jste Vy! Na Václavském náměstí se bude později odpoledne konat koncert pro budoucnost, tradiční akce budou také na Albertově a na Národní třídě.