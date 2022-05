AS Řím má jistou Evropskou ligu, Slovácko může jít do předkola

Fotbalisté AS Řím si v italské Serii A zajistili díky vítězství 3:0 nad FC Turín postup do Evropské ligy.

Fotbalisté AS Řím si v italské Serii A zajistili díky vítězství 3:0 nad FC Turín postup do Evropské ligy. ČTK/AP/Spada

Řím - Fotbalisté AS Řím si v italské Serii A zajistili díky dnešnímu vítězství 3:0 nad FC Turín postup do Evropské ligy a mohou tak pomoci Slovácku k posunu z předkola Konferenční ligy do kvalifikace druhé nejkvalitnější pohárové soutěže. UEFA zatím případný přesun vítěze českého poháru do předkola Evropské ligy nepotvrdila.

AS Řím nemůže po dnešním vítězství skončit v italské lize hůř než na šestém místě, které zajišťuje účast ve skupinové fázi Evropské ligy. V předkole Evropské ligy už má od minulého týdne jisté místo i druhý účastník finále Konferenční ligy Feyenoord, který skončil v nizozemské lize třetí, a Slovácko by se tak mohlo posunout. Zatím má jistou účast ve 3. předkole Konferenční ligy.

Propočty vycházejí z toho, jak Unie evropských fotbalových asociací postupovala v minulých letech. Vítěz domácího poháru měl původně startovat ve 2. předkole Evropské konferenční ligy, po vyřazení ruských klubů kvůli válce na Ukrajině se ale posunul do 3. předkola a možná poskočí dokonce o soutěž výš.

AS Řím vykročil v Turíně za vítězstvím už v prvním poločase, kdy se po obrovských chybách domácí obrany dvakrát prosadil Tammy Abraham. Anglický reprezentant nejprve ve 33. minutě po přihrávce od Lorenza Pellegriniho položil díky kličce v pokutovém území českého obránce Davida Zimu a přesně zamířil k pravé tyči. O deset minut později si vykoledoval penaltu, kterou také sám proměnil, a gólový účet v první sezoně v dresu AS uzavřel na 26 trefách. V lize skóroval sedmnáctkrát. Třetí branku přidal v úvodu druhé půle rovněž z pokutového kopu Pellegrini.

Italská fotbalová liga - 38. kolo:

FC Turín - AS Řím 0:3 (33. a 42. z pen. Abraham, 78. Pellegrini z pen.).

Tabulka:

1. AC Milán 37 25 8 4 66:31 83 2. Inter Milán 37 24 9 4 81:32 81 3. Neapol 37 23 7 7 71:31 76 4. Juventus Turín 37 20 10 7 57:35 70 5. Lazio Řím 37 18 9 10 74:55 63 6. AS Řím 38 18 9 11 59:43 63 7. Bergamo 37 16 11 10 65:47 59 8. Fiorentina 37 18 5 14 57:51 59 9. Hellas Verona 37 14 10 13 62:56 52 10. FC Turín 38 13 11 14 46:41 50 11. Sassuolo 37 13 11 13 64:63 50 12. Udine 37 10 14 13 57:58 44 13. Boloňa 37 11 10 16 43:55 43 14. Empoli 37 9 11 17 49:70 38 15. Sampdoria Janov 37 10 6 21 46:60 36 16. Spezia 37 10 6 21 41:68 36 17. Salernitana 37 7 10 20 33:74 31 18. Cagliari 37 6 11 20 34:68 29 19. FC Janov 37 4 16 17 27:59 28 20. Benátky 37 6 8 23 34:69 26