Arsenal si podle Artety zvedl sebevědomí, které bude v Edenu potřebovat

Londýn - Trenéra Mikela Artetu potěšilo, jak se fotbalisté Arsenalu v nedělním utkání anglické na hřišti posledního Sheffieldu United naladili na čtvrteční čtvrtfinálovou odvetu Evropské ligy s pražskou Slavií. "Kanonýři" vyhráli 3:0, zvítězili po čtyřech soutěžních zápasech a zvedli si sebevědomí, které podle Artety budou v Edenu potřebovat.

"Předvedli jsme velmi přesvědčivý výkon. Čisté konto jsme potřebovali udržet vzhledem k tomu, že se nám to dlouho nedařilo," řekl na tiskové konferenci Arteta, jehož svěřenci neinkasovali poprvé od ledna a po 14 soutěžních utkáních.

"Byli jsme efektivní, hráli chytře a s klidem, což mě velmi potěšilo. Ukázali jsme odhodlání a celkově vzato správný přístup. Mám velkou radost," uvedl španělský kouč.

Arsenal se v Premier League posunul na deváté místo. "Vítězství vždycky přináší sebevědomí, lepší náladu, atmosféru a energii. Tohle všechno ve čtvrtek potřebujeme k postupu," prohlásil Arteta. Londýnský tým v domácím duelu se Slavií remizoval 1:1.

Dvakrát do sítě Sheffieldu skóroval Alexandre Lacazette a jednou Gabriel Martinelli. "Lacazette je ve skvělé formě a hodně si věří. Musí to udržet do konce sezony, protože pokud si takhle povede i nadále, týmu se bude dařit a budeme vyhrávat," konstatoval Arteta.

Jeho tým trápí marodka. Do odvety v Praze nezasáhnou obránci David Luiz s Kieranem Tierneym a také záložníci Martin Ödegaard a Emile Smith Rowe. Proti Sheffieldu se navíc zranil další záložník Bukayo Saka. Jisté není ani to, zda se v Edenu představí kapitán a útočník Pierre-Emerick Aubameyang, který v neděli scházel kvůli nemoci. "Doufám, že se ve čtvrtek vrátí. V sobotu se necítil dobře, nemohl trénovat. Snad se bude za den dva cítit lépe a bude k dispozici," řekl Arteta.