Arsenal porazil Tottenham 2:0 a anglickou ligu vede o osm bodů

Londýn - Fotbalisté Arsenalu vyhráli na hřišti Tottenhamu 2:0 a anglickou ligu vedou o osm bodů před obhájcem titulu Manchesterem City. V dalším londýnském derby Chelsea porazila Crystal Palace 1:0 a v lize naplno bodovala po třech zápasech. Stejným poměrem zvítězil v duelu 20. kola nad nováčkem z Fulhamu i Newcastle a v neúplné tabulce se posunul na třetí místo před Manchester United.

Arsenal vstřelil oba góly na stadionu svého rivala v prvním poločase. Ve 14. minutě si gólman Tottenhamu Lloris srazil Sakův centr za záda. Mistr světa s Francií z roku 2018 si ve svém 354. startu v Premier League připsal premiérovou vlastní branku. Následně ho přízemní střelou zpoza vápna k tyči překonal Ödegaard. "Kanonýři" neprohráli 12. kolo po sobě.

Po závěrečném hvizdu domácí fanoušek napadl gólmana Arsenalu Aarona Ramsdalea. Podle britských médií jej ve chvíli, kdy si šel za branku pro lahev s pitím, přes reklamní panel kopl do zad. "Je to ostuda, vždyť je to konec konců jen fotbal. Nestalo se nic dramatického, ale zanechalo to pachuť," řekl Ramsdale.

Chelsea vyhrála teprve druhý z posledních devíti soutěžních duelů, Crystal Palace ale zdolala v Premier League pojedenácté v řadě. V 64. minutě o tom rozhodl hlavou Haverz. "Blues" zůstali desátí. Crystal Palace prohrál čtvrté z posledních pěti kol.

Fulham mohl jít v Newcastlu do vedení v 69. minutě. Bývalý útočník domácího celku Mitrovič sice penaltu proměnil, ale při její exekuci uklouzl, míče se dotknul dvakrát, a gól proto nemohl platit. Utkání směřovalo k remíze, v 89. minutě ale skóroval Isak.

"Straky" neprohrály už 14 kol a s 11 čistými konty a stejným počtem inkasovaných branek jsou na tom nejlépe z celé soutěže. Fulham nenavázal na poslední čtyři ligové výhry.

Anglická fotbalová liga - 20. kolo:

Chelsea - Crystal Palace 1:0 (64. Havertz), Newcastle - Fulham 1:0 (89. Isak), Tottenham - Arsenal 0:2 (14. vlastní Lloris, 36. Ödegaard).

Tabulka:

1. Arsenal 18 15 2 1 42:14 47 2. Manchester City 18 12 3 3 46:18 39 3. Newcastle 19 10 8 1 33:11 38 4. Manchester United 18 12 2 4 29:21 38 5. Tottenham 19 10 3 6 37:27 33 6. Fulham 20 9 4 7 32:29 31 7. Brighton 18 9 3 6 35:25 30 8. Brentford 19 7 8 4 32:28 29 9. Liverpool 18 8 4 6 34:25 28 10. Chelsea 19 8 4 7 22:21 28 11. Aston Villa 19 7 4 8 22:27 25 12. Crystal Palace 18 6 4 8 17:26 22 13. Nottingham 19 5 5 9 15:34 20 14. Leicester 19 5 2 12 26:33 17 15. Leeds 18 4 5 9 26:33 17 16. Wolverhampton 19 4 5 10 12:27 17 17. Bournemouth 19 4 4 11 18:41 16 18. West Ham United 19 4 3 12 15:25 15 19. Everton 19 3 6 10 15:26 15 20. Southampton 19 4 3 12 17:34 15