Praha - Armáda získala z Německa další dva tanky Leopard 2A4. Česká republika je dostala za vojenskou pomoc, kterou poskytla Ukrajině. ČTK to dnes sdělilo v tiskové zprávě ministerstvo obrany. První tank k přáslavickému tankovému praporu dorazil v prosinci, dalších 11 bojových strojů armáda získá do konce roku. Vyprošťovací vozidlo na tankovém podvozku by mělo být dodáno příští rok. Na příjezd dvou tanků dnes upozornil server Seznam Zprávy.

"Jak vojáci rádi a zcela pravdivě říkají: bez těžké brigády není armády. Proto mám těžkou brigádu od začátku mezi svými prioritami," uvedla k dodávce dalších tanků ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Tanky budou společně s pásovými bojovými vozidly součástí těžké brigády, kterou má Česká republika mít podle dohody v NATO k dispozici v roce 2026. "Podpis smlouvy na pásová bojová vozidla pěchoty CV90 se blíží a spolu s dalšími kusy tanků Leopard jde o jasný posun směrem k armádě vybavené moderní západní technikou, a ne zastaralým šrotem ruské provenience," dodala Černochová.

Čtrnáct tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo Bpz3 Büffel získalo Česko od Německa darem za vojenskou podporu Ukrajiny. Starší, ale plně funkční stroje původně využívaly švýcarská a německá armáda.

Major Martin Vávra ze 73. tankového praporu v Přáslavicích na konci března v podcastu ministerstva obrany řekl, že od dubnové dodávky by měly z Německa přicházet každý měsíc dva tanky. Vozidlo Bpz3 Büffel na vylepšeném podvozku Leopard 2 bude podle dřívějších informací připraveno do poloviny roku 2024. Součástí dodávky bude i počáteční balík náhradních dílů, munice a tříletá servisní podpora ze strany dodavatele, jež zahrnuje i výcvik českých vojáků. Hodnota daru je podle ministerstva obrany čtyři miliardy korun.

První tank v březnu prošel zkrácenými vojskovými zkouškami a byl zaveden do armádního užívání. Do věže tanků ještě bude doplněno protipožární zařízení.

Česká armáda nyní využívá modernizované tanky T-72M4CZ, ze skladů Ukrajině poskytla tanky T-72 starší verze. Stroje ruské provenience chce ve své výzbroji nahradit, výběrové řízení zatím vypsáno nebylo. Náčelník generálního štábu Karel Řehka nedávno na sněmovním výboru pro obranu řekl, že nové tanky by armáda měla dostat v letech 2027 až 2030. Mezi favority tendru nepochybně budou nejnovější verze německých leopardů.