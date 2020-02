Armáda začne nabírat aktivní záložníky k novým jednotkám

Praha - Armáda letos plánuje začít nabírat aktivní záložníky ke 13 novým jednotkám. Vzniknou například nové jednotky u leteckých základen, Vojenské policie či u velitelství kybernetických sil. Celkem chce mít armáda v blízké budoucnosti k dispozici 60 jednotek aktivní zálohy. ČTK to řekl poradce náčelníka generálního štábu Ludvík Cimburek. V aktivní záloze sloužilo na začátku února 3266 mužů a žen. Jedním z nich byl i Jozef Jakab, kterého tento týden náčelník generálního štábu Aleš Opata ocenil za patnáctiletou službu v aktivní záloze.

Armáda klade na budování aktivní zálohy v posledních letech velký důraz. Počet jejich příslušníků se po letech stagnace zvyšuje. Od roku 2014 se z asi 1200 příslušníků zvedl na současných téměř 3300, čímž překročila plánovaný náborový cíl. Armáda původně chtěla mít celkem 5000 záložníků, svůj cíl ale v Koncepci výstavby armády do roku 2030 zvedla na 10.000.

"Zájem o službu v aktivní záloze nás těší a samozřejmě budeme pracovat na tom, abychom tento zájem udrželi," sdělil ČTK Cimburek. Poznamenal, že 18 let dovrší každý rok něco přes 100.000 mužů a žen. "Takže získat každý rok 600 nových záložáků je určitě reálné," dodal k naplnění armádních plánů. Zároveň poznamenal, že vedení armády také počítá i s větším zapojením profesionálních vojáků, kterým končí závazek. "A to zejména na seniorní pozice ve štábech, na pozice specialistů a velitelů," doplnil.

Během letošního roku chce armáda začít podle Cimburka nabírat záložníky do 13 nových jednotek. V současné době má k dispozici 14 pěších rot u krajských vojenských velitelství a 30 jednotek u bojových útvarů. Letos začne nové příslušníky přijímat k leteckým základnám, k řízení letového provozu, Vojenské policii, velitelství pro operace nebo k velitelství kybernetických sil.

Cimburek v armádním měsíčníku A-report uvedl, že k začátku letošního roku v aktivní záloze sloužilo 296 žen. "Ženy slouží na obdobných pozicích jako muži. Jsou na pozicích střelců, řidičů nákladních vozidel, spojařů. Máme velitelku minometné čety a nedávno první žena úspěšně absolvovala výběrové řízení k aktivní záloze 43. výsadkového praporu," uvedl.

Opata tento týden ocenil nejstaršího a jednoho z nejdéle sloužících záložníků Jozefa Jakaba. Do aktivní zálohy vstoupil přes 15 lety poté,co skončil jako profesionální voják. Jakab musí v aktivní záloze podle zákona skončit, protože mu již bylo 60 let. "Je obdivuhodné, že voják z povolání, který sloužil v armádě více jak 20 let, se rozhodne pokračovat v aktivní záloze, a to do nejzazšího možného věku. Tento přístup oceňuji a velice si toho vážím," uvedl Opata.

Jakab sloužil v různých funkcích v oblastech výzbrojního a výstrojního zabezpečení jednotek, mobilizačního a válečného doplňování vojáků v záloze. V roce 2000 odešel do zálohy, poté se účastnil dobrovolných vojenských cvičení a po založení aktivní zálohy do ní v roce 2004 vstoupil. "Ocenění je pro mě milým překvapením. Celý můj profesní i osobní život je úzce spjatý s armádou. Armáda se stala mou prací, posláním i koníčkem," citovala Jakaba Vlastimila Cyprisová z tiskového oddělení generálního štábu.

