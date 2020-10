Armáda vyčlenila na bojové drony 1,5 mld. korun

Praha - Ministerstvo obrany ve svém rozpočtu vyčlenilo 1,5 miliardy korun na nákup bojových dronů v letech 2023 až 2027. Armáda má dosud průzkumné bezpilotní prostředky, bojové drony by mohly nést i výzbroj a mohly by být v případě potřeby určeny k boji. Novinářům to dnes řekl na základně 533. praporu bezpilotních systémů v Prostějově mluvčí ministra obrany Jan Pejšek. Bojový prapor a čestný název generálmajora Dudy dnes jednotce osobně propůjčil prezident Miloš Zeman.

Podle ministra obrany Lubomíra Metnara prapor bezpilotních systémů svým názvem a především svou technikou naplňuje trendy 21. století. "Moderní armády budou stále více založené na automatizovaných a informačních systémech. Jsem rád, že v tomto směru držíme krok. V letech 2023 až 2027 plánujeme rozšířit současné průzkumné vybavení praporu o taktické víceúčelové drony, které jsou schopny nést výzbroj. Předběžně máme na nákup vyčleněny až 1,5 miliardy korun. Na ministerstvu tedy uděláme maximum roto, aby jste měli k dispozici tu nejlepší techniku a vybavení," řekl dnes vojákům ministr.

Armáda má podle Pejška již od roku 2015 například velké průzkumné americké drony ScanEagle, které používají vojáci hlavně v Afghánistánu k průzkumu, nalétaly tam již více než 3600 letových hodin. Tyto drony mají dolet přes 100 kilometrů a ve vzduchu vydrží přes 20 hodin. K dispozici má i několik menších dronů, například Raven RQ-11B. "Do budoucna chceme mít nejen průzkumné drony, ale i jako jiné armády mít drony, které by v případě potřeby mohly nést i výzbroj, tedy by mohly být použity i k boji," uvedl Pejšek.

Speciální prostějovská jednotka, která má na starosti bezpilotní prostředky, vznikla letos v lednu. "Jednotka se buduje, v roce 2025 má být hotova a v té době má mít zhruba 300 vojáků," doplnil Pejšek. Bojový prapor a čestný název propůjčuje prezident. Pro prezidenta Zemana šlo o první delší cestu od jeho operace zlomené ruky v závěru srpna.

Nový prapor zaměřený na bezpilotní systémy v Prostějově vznikl k 1. lednu na základech tamní roty, která se do konce roku 2019 této činnosti věnovala jako součást zdejšího 102. průzkumného praporu. Plných operačních schopností by měl dosáhnout v lednu 2025.