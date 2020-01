Armáda vyčlenila 1000 vojáků pro síly velmi rychlé reakce NATO

Praha - Česká armáda od začátku roku zařazuje 1000 vojáků do Sil velmi rychlé reakce NATO (VJTF - Very High Readiness Joint Task Force). V případě krize musí být schopni reagovat do pěti dnů. V pohotovosti budou po celý rok. Společně s prapory z Polska, Španělska a Velké Británie tvoří mezinárodní brigádu o velikosti asi 5000 vojáků. Armáda to dnes uvedla na svém webu.

Do aliančních sil velmi rychlé reakce armáda vyčlenila úkolové uskupení, které vzniklo na základě 71. mechanizovaného praporu. Společně s vojáky z Hranice na Moravě do něj patří příslušníci 16 dalších armádních útvarů, ale i rumunská rota z 811. pěšího praporu Rumunska, s nimiž čeští vojáci v minulosti cvičili.

Podle velitele úkolového uskupení Petra Blechy začala intenzivní příprava na zařazení do VJTF v roce 2018. Představovala teoretickou přípravu i taktická cvičení s bojovými střelbami včetně účasti na zahraničních cvičení. Cvičit plánují i v letošním roce.

Síly velmi rychlé reakce aliance vytvořila po ruské anexi Krymu a dalších událostech na Ukrajině. Zajistit mají řadu úkolů v případě nutnosti okamžité reakce. "V současné době není v aliančních silách jednotka, která by byla akceschopnější," uvedla armáda.

VJTF mají k dispozici nejen pozemní sílu, ale i leteckou či námořní podporu. Kromě reakce při napadení některého z členů NATO musí být připraveny například podpořit mírovou operaci nebo zajistit pomoc při katastrofách. Jejich úkolem může být i okamžité nasazení k zajištění podmínek pro nasazení dalších jednotek.