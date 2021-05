Armáda ve Španělsku převzala první ze dvou nových letounů CASA

Sevilla - Zástupci české armády ve španělské Seville převzali nové dopravní letadlo CASA C-295MW. Do Česka bude první z dvojice nových transportních strojů přepraven 17. května. Ve Španělsku už se proto školí čeští piloti i technici. Slavnostního ceremoniálu se u výrobce zúčastnil za českou armádu například velitel vzdušných sil Petr Mikulenka.

Do Česka bude nová CASA přepravena 17. května, na začátku léta by ji pak mělo následovat druhé letadlo. V Česku je budou před zařazením do výzbroje očekávat vojskové zkoušky.

Nová letadla mají být podle Mikulenky jednou z náhrad loni vyřazených dopravních strojů JAK-40. "Novými letouny doplníme flotilu čtyř, které již máme a které již provozujeme deset let," řekl ČTK. Budou podle něj plnit stejné úkoly. "Budou se podílet na zajišťování zahraničních misí, na transportu osob nebo cargo materiálu, pomáhat při různých humanitárních misích a samozřejmě nesmíme zapomenout, že tyto platformy slouží k podpoře pozemních vojsk a výsadkového praporu," dodal.

Smlouvu na nákup dvou taktických transportních letounů CASA C-295MW ministerstvo obrany uzavřelo v prosinci 2019. Za dvě letadla zaplatí 2,3 miliardy korun s DPH. Podle zástupkyně sekce výzbroje a akvizic ministerstva obrany Barbory Stoklasové, která letoun za český úřad přebrala, se ministerstvu díky nákupu již předvyrobených letounů podařilo ušetřit asi 500 milionů korun oproti běžným pořizovacím cenám. V ceně je také pozemní vybavení, náhradní díly a školení personálu.

Nové stroje odlišují od dosud používaných letounů CASA například winglety, tedy malé plochy na konci křídel, které podle Ondřeje Henžlíka, projektového manažera sekce výzbroje a akvizic ministerstva obrany, snižují spotřebu paliva až o šest procent. Prodlužují tak výrazně jeho dolet.

C-295MW jsou podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové vybaveny nejmodernějšími komunikačními, navigačními a řídícími systémy včetně satelitního a datového spojení. Schopné jsou přepravit až 66 cestujících anebo 46 výsadkářů. Při změně uspořádání je možné zajistit pro cestující vyšší standard, letadla tak budou používat i ústavní činitelé při letech do bližších evropských destinací. Naložit je také možné 24 ležících pacientů nebo jednoho pacienta na lehátku intenzivní péče a až devět tun náladu.

Armáda již stroje CASA používá pro výcvik, přepravu materiálu, vojáků i ústavních činitelů, jeden stroj také dlouhodobě slouží v pozorovací misi MFO na Sinajském poloostrově. Vojáci mají nyní k dispozici čtyři tato letadla, flotila se tak rozšíří na celkem šest kusů. Podle Henžlíka budou postupně již užívané stroje modernizované na úroveň nově pořizovaných. První je již ve španělských hangárech.