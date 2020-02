Armáda v Afghánistánu ukončila činnost jednotky strážných andělů

Praha - Po téměř pěti letech ukončila v Afghánistánu své působení česká jednotka ochránců Guardian Angels, takzvaných strážných andělů. Za úkol měli střežit například instruktory, kteří vyjížděli mimo spojenecké základny. Hlídali například české vojáky z leteckého poradního týmu, naposledy zodpovídali za bezpečnost spojeneckých jazykových lektorů. Armáda to dnes uvedla na svém webu.

Poslední jednotka Guardian Angels působila podle armády na kábulské letecké základně HKIA (Hamid Karzai International Airport) od loňského srpna. Složena byla z 21 vojáků z různých útvarů. Působili v ní například vojáci 22. základny vrtulníkového letectva, 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany či 71. mechanizovaného praporu. Členy týmu byli i příslušníci Hradní stráže, která své vojáky vysílala v rámci Guardian Angels do zahraniční mise vůbec poprvé.

"Naše jednotka byla zodpovědná zejména za zajištění ochrany lektorů, kteří se podíleli na výuce anglického jazyka budoucích pilotů a techniků vzdušných sil afghánské armády," uvedl velitel poslední jednotky Guardian Angels poručík J. H. Od vojáků si podle něj úkol vyžadoval neustálou velkou míru pozornosti. "Jelikož jenom samotných afghánských studentů bylo ve škole, kde probíhala výuka, denně přítomno 150 až 200," dodal. Ochránci hlídali lektory nejen při výuce, kdy s nimi byli fyzicky přítomni v učebnách, doprovázeli je i na cestě.

Všichni členové týmu absolvovali před nasazením několikaměsíční výcvik včetně specializovaného kurzu ochrany osob, jehož součástí byla i příprava řidičů v pancéřovaných vozidlech v extrémních podmínkách.

Česká armáda letos obměňuje své působení v Afghánistánu. Za několik měsíců bude ukončena činnost jednotky, která několik let střežila spojeneckou leteckou základnu Bagrám. Při útocích povstalců v jejím okolí zemřelo osm českých vojáků. Nově se česká armáda více zaměří na výcvik afghánských speciálních sil. Na základnu do Kábulu se vrátí polní chirurgický tým. Počet vojáků působících v Afghánistánu by se tak měl snížit, bude v ní ale více odborníků. Armáda se plánuje rovněž více angažovat v Africe.